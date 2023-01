Se cumplen 16 dias de paro de empleados empresa de limpieza del Samic

Desde el 1 de enero, se encuentran realizando medidas de fuerza los empleados de la empresa Servicios del Litoral SRL, responsable de la limpieza del Hospital Samic de Oberá, incluso con cortes esporádicos en la Avenida Pincen frente al nosocomio. La protesta se lleva a cabo en reclamo de actualización salarial y mejores condiciones laborales.

No obstante, hasta el momento, no ha habido ninguna novedad de algun arreglo para subsanar el conflicto, que si bien no complica el trabajo en el Samic, ni las atenciones, ya que la empresa debe garantizar la limpieza, genera inconvenientes varios.

En esta jornada, se prevee la visita del Ministro de Salud, Oscar Alarcón ya que si bien no es personal directo del Ministerio el que realiza protestas, pertenecen a una empresa contratada por el organismo.

El Director del Samic, Hector Gonzalez, sostuvo que «claro que nos preocupa la situación, más allá de que es una tarea tercerizada y que la limpieza se realiza, pero no deja de ser un conflicto que nos involucra y que queremos se subsane», mencionó