El BOP 3 de Campo Viera intenta reorganizarse pero aún están sin clases.

Estamos en un proceso de limpieza del sector que no se incendió, el humo y el hollin a afectado todo, por eso pedimos colaboración a la comunidad con elementos de limpieza para llevar adelante esta tarea, docentes y padres», expresó Cristina Urban, Vicedirectora del BOP n3 de Campo Viera que hace poco mas de una semana sufriera el incendio de sus instalaciones y que desde entonces, permanecen sin clases.

«Hasta hoy no estamos dando clases puesto que no teníamos las condiciones óptimas para hacerlo, estamos sin energía eléctrica ya que debido al incendio se cortó todo el suministro de energía para que no ocurran situaciones posteriores que agraven la cuestión y además teníamos que hacer unas refacciones para tener energía en otro sector del establecimiento para así reordenar y poder dictar clases en el lugar que se pueda», explicó la docente.

Dijo que «Si no tenemos luz tampoco podemos bombear agua, así que es una sucesión de cosas sumado a los días lluviosos que tuvimos, se complica un poco la cuestión pero a partir de hoy jueves, estamos con todos los docentes organizando diferentes actividades y espacios para poder comenzar las clases lo antes posible», precisó

En cuanto a la situación edilicia sostuvo que el relevamiento fue hecho por el Ministerio de Educación de la provincia; «la parte del edificio afectado tiene peligro de derrumbe sobre todo el sector de las cinco aulas, donde el fuego consumió más del 90% de ese sector así que esos espacios ya no tendremos, sumado también a la sala de computación, por lo que se va a demoler eso Luego, a partir de ello, ver que construir en su lugar o cómo ampliar o avanzar con eso», indicó Urban.

«Nosotros nos estamos organizando a modo interno con todos los elementos que tenemos a disposición y hasta el momento no salimos a la comunidad para solicitar ayuda, porque no teníamos el informe de cuál era la situación y cómo seguir, por eso recién ahora nos estamos organizando con los espacios pedagógicos, el proximo mes cierra el trimestre y analizamos como avanzar con los dias perdidos», explicó.

Mencionó que reunidos todos los docentes decidieron acondicionar los espacios existentes y convertirlos en aulas provisorias para no tener que separar a la comunidad educativa en otros espacios.

(BOP antes del incendio)

» Tenemos una población de más de 600 alumnos y más de 100 docentes o sea que somos muchos y tenemos que transitar en la institución todos y queremos hacerlo juntos», remarcó