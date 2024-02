Se cuadruplican los pedidos por comida o mercaderías en la Municipalidad de Oberá

Con presupuesto propio, el municipio atiende a muchas familias obereñas desde hace años, asistiéndolas con mercaderías o comedores, en los últimos meses, la demanda aumentó hasta 4 veces más. Desde las 3 de la mañana las filas de personas se aglutinan frente al edicio municipal, sector acción social para solicitar asistencia. Muchas de ellas, son de otros municipios, donde la actividad agrícola que realizaban, culminó.

«Es algo insólito que hace mucho o por lo menos yo nunca lo vi», dijo Juan Sartori, Director de Acción social, al respecto.

Añadió que «los vecinos -incluso- preocupados, preguntan qué pasa que hay tanta gente desde tan temprano allí y preguntan porqué no les ayudamos, y es que los estamos ayudando pero la demanda es enorme. Están llegando de varios municipios, porque solicitamos un registro, pedimos los dni y son de El Soberbio, Santa Rita, Colonia Aurora, Colonia Alicia, el hecho del contexto político social económico que ha cambiado generó un daño enorme en la alimentación de la gente».

Dijo que «incluso teníamos ingreso de muchos brasileños que venían a comprar acá, había mucho trabajo por ejemplo de la soja, que convocaba mucha mano de obra y todo eso terminó y ahora éstas familias vienen a las ciudades grandes, para solicitar ayuda, buscan trabajo o comida; alimentos», apuntó Sartori.

Comentó además que «los dirigimos a los salones comunitarios donde estamos llevando 3349 raciones por mes, los recursos no alcanzan y tratamos de hacer lo que podemos. Incluso hemos chequeado con Anses aquellos que cobran pensiones o ayuda de algún tipo y a éstos les pedimos que vengan después del 20 para que los primeros días puedan arreglarse con lo que cobran, pero claramente no les alcanza, el 10 de cada mes ya están desesperados», mencionó.

Ejemplificó que «hoy, lunes, se lleva a 17 lugares ollas con comida, que se distribuyen en lugares específicos para personas que realmente lo necesitan, más allá de instituciones como el hogar Santa Teresita que también ayudamos», aclaró

Sartori explicó que «Podría decir que son cuatro veces más los pedidos que estamos teniendo y no estamos llegando, repartimos lo que tenemos de compras que hicimos anteriormente y se fraccionan y de esa manera tratamos de llegar al que más necesita, chicos con discapacidad,etc, priorizamos la ayuda al que menos tiene».

Sostuvo que «se hace todo muy difícil pero trabajamos en conjunto con todo el equipo, con todas las áreas, viendo todas las situaciones en general, el contexto en el que se da y ajustándonos financieramente para que el dinero alcance».

Tambien comentó que «Se está trabajando con un programa de coordinación de la huerta en casa, sería lindo tal vez fortalecer llegar con semillas y enseñanzas como para ayudar a la gente que tenga su huerta también y así que produzcan algo en sus casas. Incluso dado el alto costo de medicamentos nos vimos obligados a restringir la ayuda en valores de hasta 5 o 10 mil pesos que para mucha gente no es nada, porque hay medicamentos que superan los 50 mil pesos, pero más no podemos hacer», remarcó.