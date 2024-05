«Priorizamos gastos vitales, pero avanzamos con la Educación Universitaria», Decana de la FAyD.

Con la puesta en marcha de una nueva muestra artística «Ventanas a Universos posibles. Un recorrido por el mundo de la historieta y la obra de Hernán Darío Castagno» y el acto de Colación de la entidad, este Viernes, la Facultad de Arte y Diseño, vuelve a ser protagonista más allá de la crisis que afecta a las Universidades.

La Decana de la Facultad de Arte y Diseño de Oberá, Ivonne Aquino, analizó igualmente la situación de la entidad y más allá de remarcar «continuamos con la emergencia presupuestaria pero seguimos trabajando y viendo cómo resolver las cuestiones que nos afligen, tratando de achicar gastos y funcionar con los alumnos dentro y de la manera que conocemos», señaló.

En términos económicos dijo que «Al 23 de abril llegó la cuota de funcionamiento que es la misma cuota de abril del año 2023 no hubo cambios, a inicios de este mes llegó el 70% más sobre ese monto y con eso estamos trabajando», explicó.

Dijo que «todo esto incluye también las becas de comedor que se puso en marcha en el mes de abril y que está funcionando con el servicio de almuerzo ya en mayo, que es lo que pudimos sostener durante este año con ese dinero».

No obstante indicó que «tuvimos que disminuir la cantidad de estudiantes beneficiarios, hemos hecho una reestructuración del funcionamiento del comedor y estamos otorgando unas 350 bandejas por cada facultad o sea 700 en total, en el almuerzo de lunes a viernes».

Para ello destacó que «estamos trabajando codo a codo con los centros estudiantes y la secretaría de asuntos estudiantiles, reuniéndonos semanalmente con ellos para hacer un seguimiento diario de flujo de del comedor y de todos los controles que haya que hacer para garantizar que los chicos que realmente necesitan, puedan acceder a esta alimentación».

Si bie no tiee precisión de deserción por la falta de ayuda o recorte en comedores expresó que «es muy probable que sea una de las variables de deserción, pero aún no tenemos ese registro hay deserción pero no sabemos específicamente si ese es el argumento, aunque muchos nos dicen que la cuestión económica es la razón».

Por la misma situación se reforzaron lugares en albergues «para poder acoger a más chicos que antes podían pagar de alquiler y ahora ya no lo pueden hacer», sostuvo.

Mencionó además que «todas las carreras de arte, arquitectura y diseño son carreras que en términos de insumo para las cátedras implican un costo, en ese sentido los docentes tratan de acompañar y de ayudar en los distintos talleres de la facultad. Se cuenta con un stock de insumos y materiales para que no sea tan oneroso. Los mismos docentes son facilitadores de insumos y demás que necesitan los alumnos, incluso consiguiendo donaciones de materiales y muchos ni se enteran de esta situación», remarco.

En términos económicos dijo que actualmente estan priorizando servicios como luz e internet y por supuesto las políticas de bienestar estudiantil.