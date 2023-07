Reordenan horarios y recorridos de transporte urbano

A partir del día lunes 24 de julio, el área de Movilidad Urbana y en común acuerdo con las prestatarias del transporte público de pasajeros, realizarán cambios en la prestación de un servicio más eficiente y sustentable, con el objetivo de optimizarlos en las horas pico y preservarlos.

Esto, ante la gran cantidad de quejas de la comunidad, sobre frecuencias que no salen y horarios que no se cumplen. La misma Defensoría del pueblo explicó a través de un comunicado que son reiterados los pedidos de informes que enviaron al municipio y que no responden. «Desde el comienzo del año, desde la Defensoría del Pueblo han realizado pedidos de informes al Departamento de Movilidad Urbana, sobre el control a las ineficiencias en el servicio del transporte urbano de pasajeros. Las respuestas fueron siempre insuficientes. Este estamento público que cumple la función defender y asegurar los derechos de los ciudadanos de Oberá, solicitó informes, además, recomendó soluciones, pidió que se cumpla con lo establecido en la Carta Orgánica y requirió datos de las sanciones que tendría que hacer el Departamento Ejecutivo, a las empresas que prestan el servicio urbano de pasajeros».

«Lamentablemente, las respuestas siempre fueron esquivas a informar las soluciones que se estudiaron para garantizar el servicio, como también es sorprendente la forma que encuentran para no informar las sanciones que se tendría que haber realizado por el incumplimiento de las empresas», señaló la Defensoría.

Por su parte, desde el area de movilidad urbana, su titular Fabián Pizzutti sostuvo que «todas estas modificaciones que se hacen desde el lunes próximo, tienen como objetivo prestar un servicio en base a las necesidades de los usuarios cuidando la economía del mismo».

En el detalle, se menciona las líneas que tendrán refuerzo en horas pico, que van de las 5 hasta las 8,30 y desde las 10 a las 13,30, como asi tambien de 16 a 20 hs. Linea1B – Centro – San Miguel

2B – 180 Viviendas – Centro, 2C – 30 Viviendas – Centro, 3B – Centro – Hultgren, 3C – Km 0 – Aeroclub

Tambien se hará una adaptación del servicio en horario de menos uso, como ser líneas 1A – Terminal – Cien Hectáreas ,1B – Barrio Docente – San Miguel ,2C – 30 Viviendas – Terminal ,2R – Cementerio – San Miguel , 3C – Km 0 – Terminal ,3D – Tarjeta Naranja – Pueblo Salto ,4A – Hospital SAMIC – Km 10 , 4B – Las Palmas – Barrio Hultgren , 5B – Cien Hectáreas – Hospital ,5C – Barrio Norte – Mousquere ,5D – San Miguel – Instituto Linneo , 5E – Barrio Norte – Terminal.

6A – Sixten Vik – Yerbal Viejo , 9A – Villa Cristen – Villa Barreyro , 9B – Barrio Norte – Villa Lombardi.

«Toda la información estará en la pagina de movilidad urbana : https://sumo.obera.gob.ar/», dijo Pizzutti