Viste cómo se vistió la fulana?

¿viste que se hizo tatuajes?

¿viste que sale a cenar sola?

¿Viste con quién anda ahora?

El otro día en una conversación con un colega sobre las personas que se separan, decía que todo lo que antes no se hacía con la pareja, ahora lo hace con otra persona.

La verdad, que después de estar tanto tiempo en pareja, una se siente rara. Muchas dinámicas de la casa y mucho más de la vida personal cambian.

No voy a hablar por otras personas, como siempre reflexiono sobre mi proceso y cómo muchas veces las personas gastan energía vital en sacar conclusiones de la vida de otras personas.

Sin siquiera saber por lo que cada uno está pasando. Es que eso de juzgar, está a flor de piel, lo tenemos tan aceitado en nuestra cabeza que ni siquiera nos cuestionamos el dejar de hacerlo. Nos hace sentir mejor que los demás por un momento, es una seguridad falsa.

En mi caso, cuando comencé a hacer cosas que antes no hacía, era porque elegí atravesar mis miedos. Me cansé de esperar el momento ideal para viajar, para salir y disfrutar con amigas o esperar a jubilarme, etc. Tengo una vida. Y la vida es HOY.

Y pude comprobar, que a medida que iba haciendo eso que quería me sentía mejor. En la nota anterior, le hablaba de hacer eso que queremos y hacernos responsables de las consecuencias. Cuando empezamos a poner límites, a no ir donde no queremos ir, a dejar de ver a ciertas personas en algunos casos dicen “¿viste? Quedó loca o loco”. Las consecuencias pueden ser que ya no te llamen, que cambies tu círculo de amigos/as, que ya no te acepten con tu nueva manera de ser y eso da miedo. Por eso muchas personas se sobre adaptan, es decir, dejan de ser auténticas por encajar en un grupo de amigos, familia o en la sociedad.

Recuerdo una charla con una persona, que me contaba que se cansó de ser el buena. Siempre estaba para todo el mundo su familia desde su mujer e hijos, pero también para su mamá hermanos, primos etc… ni que hablar de amigos. Un día dejó todo, casa, auto un negocio funcionando y se fue a vivir a otra provincia, lejos muy lejos para que no lo jodan.

¿Qué nos lleva a dejar todo y arrancar de cero? Cómo le digo a mis alumnos ¿qué habilidades emocionales debemos desarrollar para una convivencia armoniosa en casa? Leí muchos casos en libros de psicología de los diferentes tipos de personalidad, creo que es así, sino me corrigen, donde actuamos desde los patrones aprendidos en la casa por ej: me hago la ofendida/o, me enojo y me voy, levanto la voz y no dejo expresarse a la otra persona, no tolero un NO –límite-, estoy todo el día haciendo chistes, soy sarcástica/o, me enojo y después vuelvo con un regalo, no tengo filtro y digo todo lo que pienso y después me arrepiento, etc.

Todas esas y seguro hay muchas otras más, son formas que aprendimos a relacionarnos de manera distorsionada para adaptarnos al medio, en éste caso a una familia, a un lugar de trabajo o con amigos.

En su libro “Zensorialmente” Estanislao menciona a esto como biocomportamientos y los describe así:

Encarnar es la extraordinaria habilidad que tiene tu cuerpo para realizar diferentes acciones, comportamientos e interacciones complejas, pero en piloto automático. Algo así como que tu cuerpo ya sabe “lo que viene después” o “como responder” a un evento, situación o persona. Estas formas de comportarse o responder de tu cuerpo casi siempre son las mismas, por eso se las conoce como patrones.

Se dice que está encarnado cuando todo esto sucede sin que te des cuenta, sin ser consciente, en piloto automático. A medida que vas creciendo, esos comportamientos, acciones, gestos, posturas y forma de moverte en el mundo que vas repitiendo con más frecuencia se van encarnando en vos. Estos son tu biocomportamientos. (pág 101)

Tu cerebro, mejor dicho, tu sistema nervioso en su totalidad, aprende de dos formas y una vez hecho esto, lleva su aprendizaje a tu cuerpo.

En la primera forma, conecta entre sí lo que se conoce como redes de asociación. Esto sucede cuando asocias algo nuevo con algo viejo o conocido. Por ejemplo: perro, está asociado a pasear, ladrar, pelos, hueso, etc.

La segunda forma de aprender de tu sistema nervioso es lo que se conoce como la potenciación a largo plazo. Esta se define como el aumento duradero de la comunicación sináptica entre dos neuronas como consecuencia de haber sido estimuladas con mucha frecuencia. O sea, cuanto más repetís un pensamiento, una emoción, una acción o comportamiento, más de ese pensamiento, esa emoción o esa acción vas a tener. Cuanto más las usas, más y mejor se conectan. (pág 103 y 104)

Por lo expuesto anteriormente, es que le digo que no somos eso que somos, por ej: enojones, criticones, etc. Eso son comportamientos que estamos reforzando todos los días. Poniendo nuestra energía en algo que no es beneficioso para nuestras vidas. Porque no tenemos la posta como se dice, cada quién está transitando su vida y haciendo sus experiencias. Ahora ya saben que es cada persona, quien refuerza y almacena cada día y a cada instante pensamientos ya sean de gratitud o de queja, positivos o negativos, que construyen o que destruyen. Especialmente, esos pensamientos que nos decimos a nosotros mismos, donde la gran mayoría son de desprecio por algún aspecto de nuestro cuerpo, cabello, alguna actitud o algún comportamiento.

¿Qué pensamientos estás reforzando todos los días? ¿podés ver cuáles son tus biocomportamientos que te gustaría cambiar? Una de las maneras en que perdemos energía es así, teniendo pensamientos de miedo, control y juicios con los demás y nosotros mismos.

Un ejercicio sencillo que podés hacer cada vez que te vienen esas ideas negativas sobre algo o alguien es decir “elijo ver desde el amor”, “¿qué puedo aprender de esta situación? O concentrarte en tu respiración, inhalar y exhalar lentamente. La respiración consciente, desactiva esos pensamientos, eso sí, concentrate en la respiración y no sigas puteando por lo que sucedió. Acordate que esa forma de actuar no te hace bien y lo que buscamos es mejor nuestras actitudes. Bueno, por lo menos eso intento transmitirles pequeños ejercicios para transformar la mente y vivir más tranquilos. Vas a ver que a medida que incorpores éstas nuevas acciones en tu vida, irás viendo de diferente manera las cosas. Ya les dije en notas anteriores, no es mágico ni de un día para otro, pero si estamos decididos a transformarnos, es necesario actuar e incorporar nuevos hábitos. Si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados.

Les recomiendo un audio-libro que está en spotify y que lo estoy escuchando, se llama “El monje que vendió su Ferrari”. Un abogado exitoso, que luego de un infarto, decide dar un giro a su vida.

La invitación de hoy, es que cada vez profundices más en tus reacciones, que puedas detectarlas. Una vez logrado ese primer paso, buscar su raíz de donde viene y qué sentís cuando te suceden cosas similares. Para eso, es necesario tomarse un momento del día, tal vez antes de dormir para hacer una revisión de tu día. A veces no tenemos la respuesta de dónde viene y ahí, es bueno pedir a nuestra mente que nos dé una respuesta – obviamente mientras dormimos-. Acordate que la mente, no descansa y tus deseos son órdenes para ella. Tené paciencia. Busca la relajación con respiraciones y hace tu pedido puntual, sin muchas vueltas. Si tenés más tiempo y ganas, podés tener un cuaderno donde anotes todo, eso es muy importante y útil para vos para ver tu avance. Proponete objetivos chiquitos cada día para mejorar y ser esa persona que querés.

El miedo, el resentimiento o el enojo, no va hacia las personas que te molestan, quedan en vos, en tu organismo destruyendo tus defensas y reforzando esas emociones en tu interior.

Así que hacer conjeturas de lo que hace o deja de hacer las demás personas es un desgaste de energía. No le beneficia a tu vida y seguís en el mismo lugar. Cada quien elige de qué lado quiere estar. Pero te recuerdo que no sos así. Sos mucho más que eso. Y todo está dentro tuyo esperando a que te decidas ocuparte de vos.

Paula Vera

Docente- Coach

@Sentir._ok