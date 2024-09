O tengo que decir, permiso ¿puedo decir lo que siento?. Estoy para vos

Yo soy un lugar seguro para vos

Acá estoy para escucharte

Cuando necesites hablar acá estoy

Siempre hay un abrazo para vos

Estas frases, felizmente se escuchan mucho hoy en día, vamos entendiendo la importancia de los afectos y expresar lo que sentimos.

Pero ¿yo puedo decir lo que siento con total libertad? Estos días hablando con una persona le dije que nunca me sentí comprendida, es como que tengo que traducir todo el tiempo lo que quiero decir. Obviamente, reconozco que en muchas ocasiones no tengo bien en claro lo que quiero comunicar, pero lo siento. Y de acá surge la importancia de ir hablando en el momento en que surgen las cosas, en lo posible. Y de la manera en que nos salga, sino se van sedimentando en nuestro interior y nos causa sufrimiento.

Hace unos 30 días que vengo haciendo una meditación para el auto boicot, esto quiere decir, las cosas que hago yo para joderme a mí misma, básicamente. Y hoy pude darme cuenta de esto que les comparto hoy ¿puedo expresarme libremente? ¿qué sucede conmigo cuando lo hago? ¿qué sucede con los demás y ese vínculo?

Aprender a dialogar y comunicarnos, es urgente y muy necesario. Pero debe haber una condición de base, que es la flexibilidad, la intención de mejorar, el deseo de transformarse y ver los aprendizajes de cada situación. No tomarlo personal, como dice el libro “Los cuatro acuerdos”.

En muchas ocasiones, cuando nos dicen algo que a la otra persona le molesta de nosotros o alguna situación que sucedió entre ambas, nos enojamos, nos aislamos o alejamos. Cortamos todo trato o nueva conversación. Y si, es re incómodo a nadie le gusta que le hagan ver “sus errores o fallas”. Nadie acepta libremente los halagos ¡! Imagínense las críticas o miradas de los demás.

Hace un tiempo atrás una persona me paró el carro, como dice la frase, me dijo que no hace falta que le haga ver a cada rato lo que veo de esa persona, no es necesario porque ya lo captó y está trabajando en ello. En ese momento me sentí confundida, enojada, frustrada, y a la vez, podía ver la valentía de esa persona en poner sus propios límites y me alegré por ella. Yo siempre me quedo pensando y buscándole la vuelta a estas situaciones, busco ver que hay en mí, me siento, me cuestiono y como resultado aprendí a no poner en boca de otros cosas, que no manifestaron sentir o que yo sé que le está pasando a esa persona. Básicamente a no meterme si no me llaman. O tal vez, buscar otras maneras de expresar lo que veo.

Y estas cosas me llevan a mí, siempre sentí una especie de “miedo al decir lo que siento”, porque cuido que los demás no se enojen, no se molesten o mal interpreten mi sentir. Y así fui reprimiendo lo que siento, aguantándome MI SENTIR. Es lo que YO SIENTO. Y no les hago responsables o les pido que solucionen el problema, simplemente ME ESTOY EXPRESANDO ¿PUEDO?

En ésta meditación que estoy haciendo, pedí que me dé cuenta en qué me boicoteo y claramente es por este lado, el expresarme aun incomodando a los demás y validando lo que siento. Tímidamente o muy lentamente lo voy pudiendo hacer, a veces lo hago bien y otras la cago. Pero tengo toda la voluntad de ir mejorando cada día para cuidar a los demás, pero sobre todo a mí.

Busco relaciones y vínculos sanos y para eso hay que hablar de cosas incómodas. Poder hablar del lado B de esa relación. Ambas partes tienen el derecho de expresarse y si ese vínculo está basado en el Amor y el respeto, creo que ambas partes estarán dispuestas a discutir para llegar a un equilibrio y buscar la forma de que ambas partes se sientan bien. Creo que de eso se trata las relaciones conscientes, poder decir lo que no nos gusta, duele, lastima o incomoda.

Estos días escuchando lo que se viene a nivel astrológico, hablaba de esto “las relaciones onda Disney” no existen. No hay relaciones de familia, parejas o amigos cien por ciento divinas. Si es así, alguien la está pasando mal, alguien se está sobre adaptando a la situación, alguien se está reprimiendo y no se está pudiendo expresar.

Antes, siempre me pasaba que decía las cosas, bueno vomitaba porque lo decía sin filtros después de haberme aguantando un montón de tiempo, y luego sentía culpa, me sentía mal y buscaba la forma de arreglar la situación. ¿Se dan cuenta la importancia de aprender sobre las habilidades emocionales? Lo complejo que es cuando uno no tiene recursos para ser asertivos, empáticos y tener auto respeto.

Por eso se dice que aprendemos mucho más de nuestros “enemigos” que de los que todo el tiempo nos halagan o chupan la media. También, siento que los demás me ayudan a verme. ¿cómo puedo conocerme si los demás no me dicen las cosas? Como lo hizo ésta persona que les conté anteriormente. Más allá del mal momento o la incomodidad, yo estoy dispuesta a revisarme, a cuestionarme las cosas. No tengo la verdad, pero dialoguemos, busquemos un punto medio, eso sí, si te importa el vínculo conmigo, sino no me interesa conversar con niños/as que hacen berrinches, si las cosas no salen como quieren. Aplíquese para familia, amigos, pareja.

Por otro lado, no me compro al cien por ciento todo lo que me dicen, analizo la cuestión. Y ahí está la importancia del auto- conocimiento, saber lo que quiero, quién soy y que merezco o no, es fundamental para poner los límites, hasta dónde dejamos que los demás hagan y deshagan en nuestra vida. Los negociables o no negociables. Y esto pasa especialmente con las personas más allegadas emocionalmente. Las que están más cerquita.

Estoy convencida que, de esas situaciones más incómodas, desafiantes son las que nos hacen crecer como personas. Ser adultos responsables de nuestro sentir, es un viaje de auto conocimiento diario y super necesario para establecer límites y ser coherentes con nosotros mismos.

Entonces ¿puedo decir lo que siento? Es solo eso, nada más y nada menos que MI sentir.

“El cambio es la única constante. Ámalo. Abrázalo. Encuentra los dones que te trae. Cambia. De todas maneras, es el único juego que hay, el juego de la vida, el juego de los cambios”. Enric Corbera

Paula Vera

Docente-Coach

Instagram @Sentir._ok