Productores molestos con controles de Trabajo se reúnen en Campo Viera

Este sábado 5 de agosto, a las 8.30 hs en la rotonda de la Ruta nacional 14 y provincial 6, de Campo Viera, se realizará una asamblea para analizar la situación de persecución que denuncian obreros rurales, productores y cuadrilleros por parte del Ministerio de Trabajo de la nación, con exigencias imposibles de cumplir segun señalan.

«Somos gente laburadora y no delincuentes», dijo Cristian Klingbeil, productor y ex presidente de Apam.

La situación sucede a partir de los controles del Ministerio de trabajo a productores y cuadrilleros que se encuentran trabajando en la cosecha de la Yerba mate, lo férreo de cada control que éstos aducen incluye la exigencia de elementos que anteriormente no se pedía.

«Ya en San Pedro y Andresito hubieron problemáticas con estos funcionarios de trabajo de la nación, que entran con fuerzas de seguridad como si fuesen dueños de las chacras y atropellan y exigen cosas que lamentablemente no podemos cumplir. Incluso hay cosas que ni siquiera el trabajador rural quiere aceptar, como por ejemplo un casco de seguridad para un tarefero, que es imposible utilice con el calor que hace, sobre todo en estos días. Evidentemente no saben lo que es trabajar en el sol y las multas son elevadas eso nos preocupa», agregó Klingbeil

Remarcó que «primero se exigía detectar gente que no esté fichada, que esté en negro, lo que nos parece bien, pero ahora hay una serie de ítems que exigen que no tienen nada que ver con la situación económica que atravesamos y el lugar en el que trabajamos», precisó

Explicó además que «esta semana ya muchos dejaron de trabajar porque tenían miedo de lo que están pidiendo que no se puede cumplir y justamente era un clima muy lindo para trabajar. Estamos en los últimos 30 o 40 días de la cosecha de la yerba mate. porque a fines de septiembre se termina y la verdad que no entendemos tanta exigencia y entorpecimiento», apuntó