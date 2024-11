Por la crisis, cerraron 28 de los 60 locales del Paseo de Compras de Oberá

La situación de crisis agobia y contempla diferentes acciones a lo largo y ancho del país. No solamente bajaron las ventas de pequeños y medianos comerciantes y la gente consume menos y prioriza la alimentación sino, que paraliza a ciertos sectores; como lo es el Paseo de Compras de Oberá, integrado por ex vendedores ambulantes de la ex terminal de ómnibus.

Es que de aproximadamente 60 locales ubicados en Avenida Misiones y Bárbaro, hoy solo permanecen abiertos unos 28. «Nosotros teniamos una venta del 80 o 90 por ciento y hoy ese es el porcentaje que bajaron las ventas. Este ultimo dia de la madre fue fatal, no se vendió nada», dijo Horacio Arzamendia, representante de los vendedores.

Dijo que «la gente prioriza la comida por sobre todo y la plata que tiene utiliza para eso o busca lo más barato, que es lo que se está vendiendo. Tenemos compañeros que han tenido que salir a trabajar a otro lado, afuera, porque el paseo de compras hasta hace poco tenía mucha gente de inquilina y hoy 28 locales están desocupados de los 60 que existen».

Explicó además que «mucha gente trae sus cosas de otros países también, directamente van a buscar, algunos compañeros tienen una cartera virtual que armaron en tiempos de pandemia y ahora siguen de esa forma»

A manera de ejemplo de lo que sucede precisó que «Hace un año teníamos 300 personas que ingresaban por día al paseo de compras y hoy si entran 10 es mucho, realmente asusta, muchos compañeros tienen que salir a vender casa por casa porque tienen que mantener a su familia y no les queda otra», puntualizó