Aprobaron un Convenio para Gestión de Cobranzas entre la Provincia y la Municipalidad de Oberá

En la 33° Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante aprobó un Convenio de Gestión de Cobranzas Interjurisdiccionales, suscripto por el Ministerio de Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Oberá. La Ordenanza fue sancionada con 7 votos por la afirmativa y 2 votos negativos del Bloque Avancemos/Pro.

El Dictamen de Comisión aprobado, indica que a lo largo de toda la Provincia de Misiones se vienen desarrollando diversas acciones de cooperación y coordinación institucional a favor de la Seguridad Vial. La Ley Provincial XVIII – N° 40, regula los controles y fiscalizaciones de velocidad, que se realicen en la jurisdicción provincial, a través de medios mecánicos de control (cinemómetros), independientemente que sean trayectos de rutas nacionales o provinciales, sin perjuicio que deban ajustarse a los debidos procesos de habilitación de equipos y autorización de uso de los mismos. Considerando que la Autoridad de Aplicación, es el Ministerio de Gobierno, quien puede delegar en la Policía de la Provincia de Misiones, la fiscalización y constatación de las infracciones a través de los equipos Cinemómetros.

Al mismo tiempo, la Ley establece que las autoridades municipales deberán contar con autorización previa del Ministerio de Gobierno, y para el caso de corresponda, con la de organismos nacionales competentes para la instalación y uso de instrumentos cinemómetros automáticos o semiautomáticos, fijos o móviles en rutas nacionales o provinciales, caminos, autopistas, autovías o semiautopistas que atraviesen el ejido urbano.

Por su parte, el Ministerio de Gobierno de la Provincia, suscribió oportunamente un Convenio de Cooperación Interjurisdiccional para el cobro de infracciones de tránsito, tanto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como también con el Ministerio de Justicia de la Nación, lo que permite a la Provincia, poder hacer efectivo el cobro de las multas impagas, por medio de un mecanismo de seguimiento de las mismas, ya sea al momento de renovar la licencia de conducir por un lado, a través del sistema SINAI (ANSV), como también en las oportunidades que el titular del vehículo con el cual se cometió la infracción, gestione un trámite por ante algún Registro de la Propiedad Automotor. Siendo posible, en el marco de un convenio de colaboración mutua entre la Provincia y el Municipio, poner también a disposición de este último los sistemas antes mencionados, para procurar el cobro de los créditos fiscales impagos. Asimismo, el Municipio reconoce la necesidad de estas herramientas tecnológicas para el procesamiento de las infracciones detectadas propias del Municipio y acceder a la identificación de los titulares registrales de los vehículos involucrados en infracciones a las normas de tránsito.

Al respecto, el Concejal Maximilian Binder resaltó el Convenio de Cooperación, manifestando que hoy en día estos medios electrónicos colaboran mucho en la prevención, “yo creo que, si hacemos caso a lo que dice la Ley de Tránsito, estos elementos no son recaudatorios, son justamente preventivos para que no ocurran accidentes. Ya sabemos que hoy en día hay mucha falta de consideración al pasar los semáforos en rojo, al no cuidar los límites de velocidad, entonces es necesario estos medios. Es imposible poner un inspector que controle en cada punto de la ciudad, entonces estoy convencido de que estos medios nos van a ayudar a mejorar esta situación para que las personas empiecen a tener un poquito más de cuidado al conducir”.

Por otra parte, el edil mencionó que durante la Sesión, se dio ingreso a los Presupuestos 2025 de la Defensoría del Pueblo, del Concejo Deliberante y el de Ejecutivo Municipal, “Hoy se les dio ingreso a estos Expedientes en la Sesión y a partir de la semana que viene vamos a comenzar a tratarlas en la Comisión de Presupuesto”, manifestó el Concejal Binder.