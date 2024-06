Otra vez entraron a robar a la Colectividad árabe

En la noche del lunes o madrugada de este martes la Colectividad árabe de Oberá con sede en el Parque de las Naciones volvió a ser víctima de un robo de grandes proporciones, ya que se llevaron todo lo que allí había, entre electrodomésticos, vajillas, 300 kgs de carne y otros elementos.

Lo extraño es que no había policía en la garita policial, la cámara que apunta a la casa típica no anda y no hubo cerramiento forzado pero además, la cantidad de elementos sustraido solo podría ser posible de llevar con un vehiculo.

«Estamos más que dolidos estábamos juntando lo que podemos para la realización de la fiesta. Este finde teníamos venta de empanadas árabes y no sabemos siquiera como haremos», dijo Alberto Carrillo integrante de la Colectividad.

Ya hhan sido más de 6 veces las que ingresaron delincuentes a esta casa, que se encuentra al lado del pabellón argentino y frente a la Casa Típica Italiana.