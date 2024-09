Oberá: Los pedidos de asistencia social aumentaron un 35% desde octubre pasado

La situación social denota muchas necesidades en la Argentina y Oberá no escapa a ello. No sólo en lo que hace a necesidad de alimentación, sino, de vivienda, de medicamentos y hasta de ayuda para poder pagar servicios.

De acuerdo a lo expuesto por la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Oberá, Bettiana Avancini «se han incrementado los pedidos, de octubre hasta acá en un 35% promedio».

«Lo que vive cada familia en su casa se refleja en las necesidades que cada vez son más y son de todo tipo, por ahí recibimos personas que antes no venían y dicen nunca antes vine a solicitar ayuda porque no necesité pero ahora sí necesito, y eso es durísimo porque los recursos que tiene el estado son cada vez menos. Tratamos de armar un plan de recursos económicos y también contra la violencia porque cuando hay problemas económicos, de dinero, todos los problemas toman otra dimensión. Cuando no te alcanza para la olla hay más violencia», explicó.

«Prestamos atención a grupos vulnerables como niños y adultos mayores mayormente, pero tratamos de estar en todos lados, hay un parámetro que es con respecto a lo que teníamos el año pasado de octubre ahora incrementamos todo lo que sea pedidos un 35% más. Abrimos una boca más de comedores que no nos alegra contar porque no es buena noticia porque es gente que ya no le alcanza para comer», indicó.



«Hoy recibimos gente un barrio que nos piden un comedor porque ya no le alcanza la gente para comer, hay muchos que se acercan a pedirnos colaboración para armar algo porque no puede pagar la boleta de luz y agua. Los medicamentos ni hablar están muy caros, elevadísimo o ya no cubre el pami y no saben cómo hacer para comprar, pero no podemos abarcar todos esos pedidos desde el área municipal», apuntó.



Agregó que «a ello se añade que tenemos muchos pedidos de gente que antes alquilaba y que ahora ya no les alcanza y vienen a pedir ayuda, pero no podemos desde la municipalidad porque la ayuda que tenemos en corte de casas y demás, son para casos documentados de incendio o de alguna justificación que amerite poder construirle esta casita, lo que lleva un trabajo interdisciplinario además de por medio».

En cuanto a los casos de violencia sobretodo con niños dijo que «Hay que denunciar, hay que mostrar lo que sucede, estar atentos, no mantenerse al margen, por eso siempre acudimos a las comisiones vecinales o lo que los vecinos nos cuentan para poder actuar y evitar problemáticas mayores.»

Dijo que desde las áreas municipales se trabajan con 33 programas en cuanto a prevención. «Trabajamos mucho con capacitaciones, cursos, talleres no para imponer nada sino, que los vecinos nos digan qué es lo que necesitan en cuanto a prevención de adicciones, derechos de los niños, cuidado de adultos mayores, en fin, charlas para padres, crianza responsable, etc, para tratar de mejorar la situación y concientizar sobre muchas temáticas sociales», puntualizó