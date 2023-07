Oberá con expectativas para lo que resta de las vacaciones de invierno

A pesar de una semana inicial de vacaciones con muchas lluvias y frío, los operadores turisticos se encuentran confiados que esta semana de receso invernal-primera para muchas provincias y segunda para Misiones- tendrá mayor presencia de turistas.

Igualmente, la ocupación de cabañas y hoteles ascendió a un 75%. «Hay mucha gente que pregunta por las termas cuando consulta si venir o no, esto es un freno para nosotros, porque al no estar funcionando no vienen. De todas maneras, hay muchos interesados en la naturaleza y en salir de aquí a otros lugares, la verdad es que estamos contentos y con expectativas ya que hoy comienza las vacaciones de invierno y son nuestros visitantes mayores», explicó Cynthia Arnoldt, presidente de la Camara de Turismo sierras Centrales de Misiones.

Agregó que hay muchas consultas y reservas para los proximos días. «Ojalá el clima nos acompañe», puntualizó.