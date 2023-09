Nominaron una calle de Oberá con el nombre de Aldo Rubén Gil Navarro

En la 24° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Oberá, se aprobó por unanimidad un proyecto impulsado en principio por el grupo Amigos de lo Nuestro, nominando la calle código 826 del Barrio Villa Schuster con el nombre de Aldo Rubén Gil Navarro.

El Dictamen de la Comisión de Cultura, Deporte, Educación y Turismo señala que Don Aldo Gil Navarro fue Periodista, Historiador, Escritor y Mayor Notable Argentino designado por la Cámara de Diputados de la Nación. Nació en Capital Federal en 1926 y a los fines de 1940 se radicó en Oberá. Su labor pública y periodística cobró fuerza a partir de la creación del semanario Pregón Misionero el 9 de julio de 1966. A través de sus páginas bregó junto a las fuerzas vivas de los ´70 y ´80 en el logro de una infraestructura que pusiese a Oberá “pueblo”, en condiciones de ser ciudad.

Como historiador impulsó a través de los tradicionales suplementos del semanario el reconocimiento y conocimiento de la historia obereña. Fue Preceptor, Secretario, Profesor, Vicerrector y Rector del Colegio Nacional. Miembro del movimiento Pro Universidad Nacional de Misiones, integró la Comisión Técnica Mixta de Estudios de Factibilidad para la Creación de la Universidad Nacional de Misiones. Fue Presidente de la Comisión Pro Facultades para Oberá, que bregó y obtuvo la creación de la Facultad de Ingeniería dependiente de la UNaM.

Fue integrante de la Comisión Municipal que creó el Escudo de la Ciudad y la Bandera de Oberá. Presidente de la primera Comisión de Cultura de Oberá. Presidente de la Filial del Instituto Nacional Sanmartiniano Oberá y Vicepresidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana. Miembro de la Junta de Estudios Históricos de Misiones.

En la Sesión estuvieron presentes Esther Hedman, esposa de “Don Aldo” junto a parte de su familia, quienes recibieron copia de la Ordenanza que a partir de ahora nomina la calle del Barrio Villa Schuster con el nombre de Aldo Rubén Gil Navarro.

Uno de los hijos de “Don Aldo”, Carlos Gil Navarro señaló que la familia quiso estar presente en la Sesión ya que están muy emocionados con la nominación, “les agradezco un montón, la verdad que era una cosa que creo era merecida y justa, ustedes deben conocer perfectamente lo que ha hecho mi padre por esta ciudad. Que ha dejado reflejado en los tres libros, tres tomos de historia que tiene, que cuenta desde 1912 hasta el 2000, toda la historia de nuestra ciudad. Después no deja de ser una sorpresa, porque siempre yo he trabajado para que se reconozca toda la labor que ha hecho mi papá. Sé que él fue reconocido, pero me parece que es justo que una calle de la Ciudad lleve su nombre. La verdad es que estamos muy emocionados con eso y es un merecido reconocimiento a su aporte a la comunidad”, señaló Carlos Gil Navarro.