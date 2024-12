Múltiples Existencias: Sueño (de Anibal Benitez)

10 de diciembre de 2010 (15 años)

Creí que amanecía, di unas vueltas en la cama y quise levantarme, pero no lo hice. Me permití un rato más de sueño. Volví a despertar e hice el gesto de incorporarme, pero otra vez me ganó el sueño.

Tengo que ir al colegio. Pensé. Y si una vuelta más, buscando el borde de la cama. Una vez más sucumbí a los encantos de la almohada.

No me rendí, era día de evaluación de historia. Tiré la colcha al piso. Fue inútil. Cómo si hubiese rebotado, la colcha volvió a la cama y me abrazó con ternura. Me entregué entonces a un sueño más, solo uno más.

10 de diciembre de 2060

Hoy se cumplen cincuenta años de estar acostado en esta cama, nunca pude levantarme. Lo sigo intentando, es cierto. Pero es muy poderosa la fuerza suave y amorosa que me envuelve día a día en este somnífero paraíso.

Quedan algunas preguntas sobre aquel día;

¿Habrá ido la profe de Historia?

¿Me tomará la prueba si me presento un día de estos?

¿Es invierno? Tengo frío.

Mamá, tengo hambre.