Múltiples Existencias: No puedo pensar en ti (por Manuel Diaz)

No puedo pensar en ti sin sentir la punzada del remordimiento que genera el recuerdo de todo lo que no pude hacer para que fuéramos más felices, lo que dije e hice sin adivinar los efectos que tendrían directamente o indirectamente sobre tu bienestar, las torpezas y los golpes bajos, mi egoísmo siempre justificado; pero no es inocuo, eso no se llama amor, su ausencia expuesta en ciertos de mis actos sería justamente la prueba de que el amor existe; cuando no está es ahí donde más se percibe y se entiende porque llena las letras de tantas canciones.

