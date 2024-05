Múltiples Existencias: Nadie me lo contó (por Gastón López)

A mi nadie me lo contó, lo tuve que vivir nomás. Tuve que chocar contra todas las paredes de la vida para aprender, sobre todo a perdonar.

¿Cómo cuesta perdonar? Para perdonar hay que aceptar. Aceptar que uno también se equivoca, y muchas veces de verdad.

En la confusión de los conflictos se pierde tiempo, y en cada tiempo instantes de charlas que podrían abrazar en vez de doler.

Que duela. Que lastime. Pero que no desgarre. Mimemos de amor la intención de las palabras.

