Múltiples Existencias: La vos (de Aníbal Benitez)

«Hay un pájaro azul en mí corazón que quiere salir/ pero soy duro con él»

Abre las ventanas y las puertas

tumba las paredes del miedo

se alimenta de mi seguridad

de los escombros que genera.

Le digo que comprenda lo complejo del asunto

le cuento que no puede salir

que sin ella, esto es ruinas

y con ella las ruinas se transforman.

A veces abre esos boquetes en el techo y la humedad se instala

crece en lo que queda de estructura, dibujando rostros,

paisajes en la memoria

que se deforman lánguidos y temerosos.

Le hablo

pero las ventanas y las puertas ya no están.

Hay cimientos que no están .

Puede irse cuando quiera

pero no voy a dejar que la vean.