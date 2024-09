Múltiples Existencias: La vida llama, la palabra ceniza (por Flor Montés)

Hace mucho no escribo siento

Hace una vida. Algo que se aproxime a eso valedero que era. Ahora solo creo que antes escribía y que es esto?. Una mentira, un amasijo, una limosna y yo su mendiga?

Quizá lo único certero sea el signo «?»

Y ya no me importara cuando la nada al fin invoque mi nombre, haber Sido pura fachada, puro revoque.. no me importara la distancia entre lo que imagino de lo que describo.

Y la lengua se deleitará con cada oscilación del ardiente aire que cocía por salir

Salirseme salir

Atravesar la maraña de palabras que aprisonan mis sentidos

Verterme sin comedida

Para que la pregunta se atragante con ella misma..

O con lo que escriba?

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Esto que estoy aquí escribiendo pude no haberlo escrito

Esto que estoy acá siendo pudo no haber Sido

Deberas acariciar la mentira insoportable como acariciando un cuero sarnoso e indomable..

Deberás arrancarte el vendaje y calcinarte los ojos con los incendios imbéciles de una especie enferma y famelica de la caricia que su manco dios, jamás podría darle

Porque yo también veo y cruzo de calle

Maldigo un corte de luz porque en la oscuridad mi propia luz arde

Arde de verdades a medias, medidas x conveniencias, por aparejos sociales, x disimular la repulsión que me da acariciar la mitad de mis partes