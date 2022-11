Múltiples Existencias: La soledad (por Claudia Queiroz)

Dijo el famoso médico cardiólogo en una entrevista: La soledad, hace tanto daño como fumar un paquete de cigarrillos por día.

Y medio? Me pregunté, inmediatamente después de escucharlo. Medio paquete , digo ¿será lo mismo que media soledad? Y en caso de que fuera media soledad ¿a cuál de todas las soledades que se pueden sufrir se refería el médico?

Evidentemente, a la periodista no se le ocurrieron las mismas preguntas que a mí y el tema de las arterias tapadas, que era el verdadero asunto, se fue por las ramas. Cambié de canal.

No tengo la menor idea del estado en que se encuentra mi carótida, pero al rato me había olvidado, me sentí sola, prendí un cigarrillo y la teoría del neurólogo activó la alarma.

Podía que estuviera duplicando el riesgo, quiero decir, el de sufrir un ataque cerebro vascular, o el de seguir así, hasta consumir todo el paquete y la soledad, en consecuencia, sea toda, soledad entera.

Me dió menos miedo el ataque cerebro vascular, aunque es cierto que tendría que ir al cardiólogo y hacerme un chequeo, pero me va a decir que tengo que dejar de fumar…

¡Y ahí sí que me quedo sola!

Porque de todas las soledades, la más grave, la más imperdonable, sería dejarme solita, sin mí, que no es lo mismo que ser solitaria.

( Si me hicieran una entrevista, antes que desorientar a la periodista o quedar como una tonta, me quedaría callada).

Dejaría de fumar si fuera necesario delante de mis amigos entrañables que jamás me abandonan, mis hermanas, mis hijos, hasta dejaría de fumar delante de mi marido, pero en mi sola compañía, cuando me siento a pasar un rato conmigo y el cigarrillo va y viene entre los dedos, cada pitada, me llena la boca que contiene el humo, y suelta, y sopla una bocanada contaminada por mi amor propio que me da palmaditas en el hombro, ese cigarrillo, no creo que me haga daño, o creo, pero prefiero correr el riesgo.

Lo malo es llegar al filtro y sentirme sola.

