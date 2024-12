Múltiples Existencias: Imaginemos imaginar (de Seres Azules)

Imaginemos, imaginar la amplitud infinita que podemos abarcar con solo

concentrarnos en nuestros pensamientos. Podemos llegar a lugares insólitos,

reales, platónicos, encriptados y olvidados.

La imaginación es nuestra herramienta más valiosa.

Pueden encerrarnos, lastimarnos, pegarnos, escupirnos, privarnos de todos

nuestros derechos, de nuestras ropas y morales, pero algo que jamás van a

arrebatarnos es la imaginación, nadie externo puede acceder a ella, ni pueden

controlarla, capaz que sí intentar inducirla o direccionarla, pero ella es resbalosa y

puede escurrirse hasta en los más estrechos límites.

La imaginación es poder y libertad. Y cuanto más se alimenta más crece, es

inagotable e infinita. Podemos crear y criar diversas imaginaciones, con diferentes

intenciones, es nuestra aliada y tiene injerencia directa con el futuro.

La imaginación puede también traer grandes catástrofes cuando se alimenta de

miedos e inseguridades, por eso hablo de la imaginación como herramienta de

poder, porque puede construirse el lugar deseado o la peor de las prisiones.

¿Cuando dejas tu mente en modo avión tu primer pensamiento es afirmativo o

negativo? ¿Pensas en tus carencias o fortalezas?

A veces cuando la realidad me tira a la hoguera y mi piel arde humeando la ciudad,

la imaginación se convierte en el único lugar seguro que no huele a carne quemada,

la mayoría de las ocasiones no puedo detener el fuego, pero puedo aplacar las

heridas viviendo unos minutos, unos meses o unas vidas después, me voy al futuro

y me traigo calma.

Imaginemos una biblioteca que simula nuestros pensamientos, aunque algunos se

pierdan o no se devuelvan o se los raye encima, ellos existen y forman parte de una

inminente variedad. Y un libro roto no opaca una biblioteca. Además como esta

biblioteca es imaginaria podemos cambiarla todo el tiempo, podemos ser una de

esas ambulantes que van sobre un carrito y una persona recorre la playa

ofreciendo ese pedacito de magia. O de esas bibliotecas renacentistas llenas de

ancestros históricos y ocultismo mágico.

O una pequeña biblioteca de escuela satelital, donde los libros se escabullen en la

imaginación oral y los susurros de la selva. La biblioteca es solo una excusa para

entrar en un elixir invisible. Y donde la metáfora puede ayudar a entender los

lenguajes simbólicos con los cuales trabaja nuestra imaginación en nuestro

inconsciente.

Mis palabras naufragan libres en los ríos de mi mente y cada tanto pesco algún

sueño para cobijarlo y luego devolverlo a su mundo irreal e inconcluso.

Entonces imaginemos los infinitos desiertos que podemos regar sin siquiera

movernos.