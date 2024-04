Múltiples Existencias: Comunicado principios del 2024 (por Karen Rieve)

El pasaje de 2023 a 2024 está siendo una pugna por quién tiene más poder. No pensé que avanzarian tan rápido, es como una plaga de una cepa asesina. Aunque esas palabras me recuerdan a la pandemia, no hablo del covid ni del mosquito, sino de política. Nunca quise entender demasiado quienes eran los hombres de traje que tomaban las decisiones, no confío en ellos y sus manos de terciopelo que con total impunidad deciden sobre el futuro y las ganancias de aquellas manos callosas que nos dan el alimento de cada día.

¿Alguna vez se pondrán a pensar ellos, con sus maletines y corbatas ajustadas, en todo el recorrido de manos y espaldas cargadas que hacen su mejor esfuerzo para que el sistema no decaiga?. Lo que a mi me pasa es que fantaseo cambios imposibles, como imaginar que la señora que siembra con amor puede llegar a ser una próxima líder mundial. Mi sentido de pertenencia está un poco torcido a la izquierda, hoy lo veo mas que nunca y no es por hablar de política pero no puedo evitar pensar en cómo los derechos son una promesa tentadora que nos mantiene ligados a un mercado que lo regulan aquellos que jamás se detienen a pensar si la comida que está en su plato es hecha con amor o si está sazonada en agrotóxicos, les da igual porque no temen a la enfermedad, porque sus bolsillos cargados pueden solucionar lo que para algunos es una simple consulta al médico y para otras familias son semanas de laburo. Si la verdad soy bastante fantasiosa, cuando ver todo esto me angustia, recuerdo lo vulnerable que es el ser humano y pienso que ese tirano iracundo que hoy juega a ser presidente de una nación herida, también lloraria de dolor si acaso su madre hoy tuviera que hacer fila, horas y horas de en la sala de espera porque no hay atención suficiente para cubrir todas las demandas. Obviamente sabemos que el sueldo de este señor enojado podría también ser capaz de pagarnos un turno a todes en las mejores clínicas del país, pero eso está muy lejos de pasar.

Cuando la atención de alguien está puesta en el disgusto, cuando el mundo decide darle todas las herramientas al manipulador de turno, porque piensa que los discursos de odio nos pueden salvar, ¡lo qué pasa es tan claro!

el fuego con más fuego solo destruye más rápido y con más facilidad. En pocos meses la idea de libertad, es más, la palabra misma, quedó destruida. No quiero decir que ya no existe la libertad, sino todo lo contrario, tanto caos y desentendimiento nos trajo una vez mas la pregunta al presente para cuestionarnos

¿Qué es la libertad entonces? ¿qué tan lejos podemos escapar de todas estas realidades de hombres adinerados que toman decisiones pensando más en su propio bolsillo acumulador? y vos si tuvieras el poder, ¿qué harías con todo eso?

Ejercitemos la memoria, que los ecos de nuestros pensamientos tarde o temprano salen a la luz a expresarse y esa es la ventaja del que recorre una y otra vez las mismas calles, algo de vos sabe un poco más que aquel que no camina por calles de tierra y veredas mal hechas