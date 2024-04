Múltiples Existencias: Acto XII Balada para un Desvelo (por Ludoviko Cortés Romero)

Aún no sé cuántas palabras elegir

si la gente pregunta quién sos

aún no sé qué tiempo debería aceptar

por más que tu sonrisa

es de donde quiero partir

aunque en la garganta

tengo un par de tragedias junto al himno

que tu risa me ha regalado

crucemos los dedos mientras los ojos cerramos

para ser el verso

que esta habitación ha desordenado

tenés razón, vamos a respetar

la profundidad que marcan

por el camino estos primeros pasos

inventando constelaciones

con cada una de tus cicatrices

buscando aquella que sorprende en la madrugada

mientras grabé tu nombre en el índice derecho

pensando que sería lo justo

al señalar el hueco izquierdo.

(Foto: Ollie Tulett)