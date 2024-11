Múltiples Existencias: 13 de noviembre de 2024 (de La Chizhik)

Qué es el reemplazo. Pensalo bien

asquerosa palabra

nos dicen que tenemos huellas digitales

irremplazables.

Dime qué reemplazo

en la amistad o el amor

es un mal chiste.

Reemplazos con otras máscaras.

Nadie será yo no yo seré nadie

eso lo pueden poner en mi lápida.

. . .

Tengo piernas mi pilar mi fundamento

pero soy una mariposa lindura

debo aprender cosas y eso

no me cambia

me eleva y floto y río

mi vejez solo sonríe

sabe que también voy a sonreírle

si es que llegue a tener acordeón

con bravura en mi cara.

(imagen ilustrativa: Pintura de @la.chizhik)