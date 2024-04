Los remises deben someterse a una revisión municipal antes de ser habilitados

Los propietarios de remisses o quienes lo conducen y deben habilitarlos, ahora tienen un nuevo requisito, que si bine es breve implica otro paso mas, apunta a mejorar la seguridad del pasajero pero, ya se escuchan quejas de los trabajadores del volante.

«En realidad esto lo venimos trabajando hace un tiempito, la idea es mejorar el servicio al transportado porque cuando habilitan los autos muchas veces pasa mucho tiempo en que la municipalidad no toma contacto con el mismo, entonces lo que ahora se hace es hacer un check-in rápido o revisación, donde los inspectores tienen una planilla y cada vez que alguien va a habilitar su auto como remís se hacen una verificación de medidas básicas de seguridad y en base a eso se procede a la habilitación», explicó Javier Velázquez, Director de tránsito municipal.

Dijo que «es una medida de seguridad que tomamos desde la dirección para mejorar la seguridad de las de los pasajeros, hay varios turnos para hacerlo, es una planilla que está armada simplemente la verificación que no demanda más de 5 minutos».

Expreso que sucedía muchas veces, que si bien el coche aprobaba la verificación tñecnica vehicular, el conductor o dueño del coche agregaba elementos que no significaban mayor seguridad. «Además-dijo-una vez que la municipalidad habilita puede pasar un tiempo considerable y puede sufrir modificaciones por ejemplo el polarizado no tiene que ser total y algunos otras requisitos, entonces lo que se verifica es que no se modifiquen tanto los vehículos y que los pasajeros estén seguros»

«Las habilitaciones varían de acuerdo a la empresa o las personas, a veces cambian los papeles, cambian los autos y puede pasar un mes, tres meses o seis meses en que no vemos el auto», indicó

El trámite no tiene costo alguno, pero muchos remiseros se quejan por que cada vez son mas los trámites mientras hay muchas motos taxis que no tienen reglamentación de funcionamiento siqueira y nadie hace nada.