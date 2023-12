La Mutual de agua de Guaraní, no puede afrontar aumentos de energía para funcionar

A partir de un comunicado publicado en redes, la Asociación Mutual Andres Guacurarí de la localidad de Guaraní , adelantó de la crítica situación que atraviesan con los sucesivos aumentos del costo de la energía y la quita de subsidios dispuesta por el gobierno nacional. La última boleta de un millón 300 mil pesos ya los dejó en rojo.

Según Hector Fugliestaler, titular de la misma «estamos muy preocupados porque ya hubo una quita de subsidios y se viene otra total, lo que va a impactar en tarifas de agua. hay muchas personas de escasos recursos y se hace muy dificil aplicar esa suba, haciendo cuentas con aumento de tarifas y quita de subsidios será de un aumento del 100 % de la facturación, sumado a que los salarios estan congelados, no se cómo vamos a seguir».

(Factura energia de octubre)

«No podemos invertir en nada, y tampoco podemos absorber nada, se quema una bomba como nos paso y todo esta dolarizado y no nos alcanza. El servicio de energia con muchos bajones de luz es frecuente y no hay respuestas de la Celo, que a su vez depende de EMSA y que a la vez necesita una linea nueva de 132 Kv, en fin. Sumamos a eso, las facturas de organismos provinciales que desde hace 4 años no nos pagan el consumo de agua», mencionó.

Dijo que estan «en un cuello de botella, no tenemos para pagar la luz y ahora se disparará arriba de los 2 millones de pesos y nosotros facturamos 3 millones 300 mil de consumo, pero hay que pagar sueldos de personal y otros gastos, o sea, no cierra».

(gastos de octubre)

Mencionó que «Estos tarifazos nos descolocaron, la suba del dolar que tiene que ver con insumos y repuestos tambien. Nosotros trabajamos ad honorem, todo el Consejo de Administración y si bien hicimos cosas importantes, como una sala velatoria, nos fuimos desfinanciando con tantos cambios e inflación y el agua es un servicio esencial»,