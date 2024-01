La campaña de limpieza contra el dengue sigue en Villa Barreyro desde el lunes 22

De acuerdo a registros de casos sospechosos de dengue que se va recibiendo a traves de privados y de salud Pública, el municipio sigue realizando trabajos de erradicación del mosquito, ayudando a los vecinos a descacharrizar sus predios, solicitando evacúen todo lo que pueda contar con agua estancada que son los elegidos para la cría de larvas del mosquito aedes aegypty, vector que transmite el dengue.

«Si bien el mapa de sospechosos, no implica confirmación, trabajamos para prevenir mayores problemáticas, no queremos llegar a la fumigación espacial porque so perjudica el ecosistema en general, por lo que ante estos casos sospechosos trabajamos con limpieza y bloqueo», explicó Herbert Castellanos, titular de Saneamiento ambiental, quien aclaró que el trabajo también se basa en los registros obtenidos por la ovitrampas que se fueron colocando durante el año pasado, que detecta en que barrios hay mas larvas y en consecuencia, potenciales mosquitos»,mencionó.

El trabajo se realizará desde este lunes 22 en Barrios como Villa Barreyro, Judiciales y Sapucay.