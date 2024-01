«Fue una experiencia muy enriquecedora» Pablo Monje

El único integrante de la delegación Sede Oberá del Pre Cosquín que pasó a la instancia final del certamen, Pablo Monje (16), aseguró a Meridiano55 que «fue una experiencia muy enriquecedora, muy linda, ya que tuvimos la posibilidad de llevar una gran delegación representando a Misiones» expresó.

La competencia fue en el marco de la quinta ronda del Pre Cosquín 2024, recientes días 10 y 11 de enero, entre diez sedes del país. El bandeonista fue seleccionado en el rubro Solista Instrumental. «La final fueron los días 14 y 15. Por ser la primera vez que participaba y pasar a la final me pareció muy fuerte y lindo. Creo que hay muchas cosas por mejorar, estuve charlando con mi profe Juan Pico Nuñez, que me acompañó y ayudó en la preparación. Esta vez no pudo ser, pero me llevo una experiencia en la que aprendí mucho, eso no tiene precio» remarcó. «Agradezco a cada persona que me acompañó, eso fue fundamental, me sentí acompañado por toda la provincia y principalmente por Oberá» señaló.

Los puntajes del jurado fueron excelentes e incluso en las devoluciones reconocieron el talento del joven, lo que abre la puerta al retorno, capitalizando esta primera vivencia, afirmó el músico. «Vamos a seguir trabajando, me parece que puedo mejorar y soñar con un Pre Cosquín 2025. Gracias a todos» subrayó.

Por su parte, Aldo Monje, padre y responsable de los inicios de Pablo en la música, reconoció que lo sorprendió la serenidad de su hijo a la hora de subir a tan emblemático escenario. «Por ser la primera vez y ser el más chico, fue increíble, el nivel excelente. El jurado lo felicitó, le dijo que vuelva a presentarse. Así que la experiencia fue muy buena. La Plaza estaba llenísima, fue como un día del Festival ya» comentó.