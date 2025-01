En marzo se iniciará el Provincial de Fútbol

Luego del gran cierre con las finales de los torneos Provinciales femenino y de inferiores en Capioví el pasado 21 de diciembre, la Federación Misionera de Fútbol (FeMiFu) ya tiene listo el calendario para el 2025 y sumará competencias durante el año en distintas categorías.

El año deportivo para la FeMiFu comenzará en marzo con el torneo Provincial masculino de Primera División. Está pactado que el 2 de marzo inicie el torneo, que tendrá 24 equipos y que otorgará una o dos plazas para el torneo Regional Federal Amateur 2026/27.

El certamen lo disputarán 24 equipos, que serán divididos en seis zonas de cuatro clubes cada una. Los primeros y segundos, además de los mejores cuatro terceros, clasificarán a octavos de final y de ahí en más se jugarán duelos de eliminación directa a partidos de ida y vuelta.

Las fechas estipuladas para la primera fase son: 1° fecha el 2/3; 2° fecha el 30/3; 3° fecha el 27/4; 4° fecha el 18/5; 5° fecha el 15/6 y la 6° fecha el 13/7. Los octavos de final se jugarán el 10 y 17 de agosto; los cuartos de final el 14 y 21 de septiembre, mientras que las semifinales serán el 19 y 26 de octubre. Las finales están pactadas para el 23 y 30 de noviembre.

En medio de las fechas del torneo Provincial, todas las ligas tendrán varios fines de semana para disputar sus respectivos torneos y el objetivo es que el calendario del Provincial se desarrolle a la par de cada uno de los torneos de las siete ligas que tiene Misiones.

Por otro lado, el torneo Provincial femenino de Primera División comenzará a fines de marzo, al igual que los torneos Provinciales de inferiores. En el masculino competirán las categorías sub 12, sub 14 y sub 16, mientras que para esta temporada se sumarán las categorías sub 12 y sub 16 en femenino.

En cada torneo Provincial participarán 24 equipos y se dividirán en Región Norte y Región Sur. Los ganadores de cada región se medirán en la final por el título de cada categoría. La ronda clasificatoria se jugará de la siguiente manera: 1° fecha el 29/3; 2° fecha el 26/4; 3° fecha el 17/5; 4° fecha el 14/6; 5° fecha el 12/7 y 6° fecha el 9/8. Los octavos de final serán el 14/9, los cuartos el 18/10, mientras que las semifinales se jugarán el 22/11. Las finales están previstas para el 13 de diciembre.