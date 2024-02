En emergencia presupuestaria UNaM y FAyD ya busca alternativas

En la tarde de este Martes, los integrantes del Consejo Superior de la UNaM se reunieron y resolvieron declarar la emergencia presupuestaria para la Universidad Nacional de Mnes (UNaM). La Facultad de Arte y Diseño, asi como la de Ingenieria en Oberá, están dentro de este sistema y buscan sostener la educación pública igualmente.

«Es un desafio muy grande garantizar el funcionamiento de las unidades academicas por eso estamos en contacto permanente con todos los órganos de la Universidad, decanos y demas para ver si podemos sobrepasar esta dificultad y contar con presupuesto. Se avanza hacia la declaracion de la emergencia universitaria de la UNaM y estamos en ella, somos parte», expresó Ivonne Aquino, Decana de la FAyD.

Explicó que «en términos generales en la Facultad de arte y diseño se está notando un incremento en las preinscripciones, el año pasado teníamos cerca de 800 y al día de hoy preinscriptos que hacen el trámite online hay más de 900, pero les queda pendiente la presentación de papeles en la facultad para que puedan comenzar a cursar».

Añadió que «Siguen abiertas las inscripciones de todas las carreras, excepto arquitectura que ya comenzó el cursado con cerca de 300 estudiantes inscriptos, por lo que ya estamos en pleno desarrollo de actividades».

Sin embargo, la preocupación sobre el funcionamiento de la misma está presente «el tema de la ley Nacional de presupuesto es grave, ya que al no tener aprobado el mismo porque no se trató en el congreso, nos estamos manejando con el presupuesto que se aprobó a fines del año 2022, con todo lo que eso implica, lo queo obviamente trae todo tipo de problemáticas. Se repite el presupuesto del año pasado y obviamente hay muchos cambios en lo que hace a combustible, servicios que subieron sus tarifas y todo lo que implica en un contexto inflacionario y de devaluación como el que tenemos», sostuvo Aquino.

Dijo que «es un momento muy difícil, no podemos negar lo que está sucediendo, donde todas las decisiones son importantes y la ciudadanía tiene que ayudarnos a analizar y ver la importancia que tiene la educación Universitaria para la vida de las personas de la comunidad. Probablemente los 50 y pico de estudiantes que no se presentaron el miércoles pasado, al cursado de arquitectura no haya sido porque no les gusta la carrera o porque encontraron otra opción mejor sino, por cuestiones económicas y es un llamado de atención», aseguró.

Respecto a la declaración de emergencia presupuestaria indicó que «estamos en contacto con referentes universitarios para ver como buscamos soluciones, no es algo que sucede a un grupo de personas, es todo un contexto dificil, por lo que entre todos tenemos que ayudarnos, no puede prevalecer un proyecto educativo sobre otro, ni una institución sobre otra, la educación universitaria está en crisis, en general, todo esta dificil para todos», señaló.