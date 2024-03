El uso del celular entre la causal de mayores siniestros viales.

Si bien los controles de tránsito morigeran la cantidad de siniestros viales, la ciudad de Oberá tiene puntos claves donde se producen en cantidad y una de las causales de estos siniestros es el uso del celular mientras se conduce.

«En realidad, los siniestros viales aumentan de acuerdo a la época, si hay mucho tránsito,etc, las situaciones que se dan son múltiples, nosotros tratamos hacer prevención y controlar para que podamos evitar estos siniestros pero es un esfuerzo permanente», dijo el Comisario Silvio Calson, a cargo de la división seguridad vial y tránsito de la UR 2 de Policía.

Dijo que «las principales problemáticas tienen que ver con el estado de las vías, o sea, de las calles o rutas ,el otro es el factor humano; exceso de velocidad y sobre todo falta de uso del casco reglamentario en motociclistas. Las infracciones mayores está en conducir maniobrando dispositivos móviles, sobre todo celular, esto es fundamental ,las personas conducen utilizando el teléfono celular o auriculares que no le permiten conducir con responsabilidad y generan distracciones», explicó.

Indicó además que «en los casos de mayor gravedad siempre están involucrados las motocicletas que son las más vulnerables y donde la afectación al ser humano es más importante además. Motociclista y ciclista son los dos sectores con más problemáticas y perjuicios mayores».

En cuanto a las infracciones más comunes constatadas por el personal actuante señaló que tienen que ver «con la falta de vtv, lo que implica que el vehículo muchas veces no está en condiciones de transitar, por eso no hace la vtv y sin embargo está circulando».

Otra cuestión a tener en cuenta- mencionó- es el estado del clima, cuando está lluvioso se junta agua en la cinta asfáltica lo que suele ser motivo de muchos despistes.

Mencionó como puntos conflictivos en cuanto a siniestros la Ruta nacional 14,KM 875,frente al Supermercado, debido a maniobras que realizan los conductores para ingresar. También en el km 871 acceso a Villa Martos cerca del puente aéreo.

Por otra parte señaló a calles Wilde y Córdoba – en su intersección- como problemática y la auto vía donde el exceso de velocidad resulta otra causal.

«Los controles de alcoholemia se hacen en conjunto con la Municipalidad y trabajamos con la Agencia de Seguridad vial que está en Campo Viera, pero hay que seguir insistiendo en la prevención y concientizacion», expresó.