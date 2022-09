El Traje típico: un hecho que muestra la cultura y el contenido de cada colectividad

La elección del Traje típico en la coronación de la nueva soberana del Inmigrante no es un hecho menor. Desde la selección de su historia y significado, pasando por el importe económico que conlleva su confección y el tiempo de armado del mismo, todo, refiere importancia. Pero no tiene la magnitud en el escenario. Manos que trabajan por meses para realizarlos. Investigación de su contenido y hasta telas confeccionadas en otros países para poder llevarlos a cabo.

Si bien este año, la Colectividad Checa se llevó el lauro mayor, presentamos los significados y resultantes de los 14 trajes típicos que se lucieron en el escenario mayor del Parque de las Naciones, en la noche de este miércoles 7, en la 42 edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante. Un jurado especial, evalúa y analiza confecciones, armado, trabajo artesanal, entre otros ítems para elegir al mas distintivo de todos.

Paisana Argentina

Réplica del vestido de novia de Remedios de Escalada, esposa del Gral Jose de San Martín.

Vestido de línea suave, en color blanco marfil, con escote vistoso de terminaciones en puntillas. Con mangas que cubren brazos y antebrazos terminando a la altura de las muñecas en la que sobresale elegante mente un volado de puntillas cubriendo parte de sus manos, dejando manifiesta una pequeña porción de sus dedos, otorgándole así una sutil pero hermosa y detallada visual de elegancia y soltura.

Su silueta se dibuja bajo las costuras y telas que envuelven el torso dejando de manifiesto la cintura alta, de la que nace una prominente falda que se caracteriza por su caída elaborada de género satén de novia- para el cual se utilizaron 14 m de tela- permitiendo así la formación de vertiginoso volados que terminan a la altura del tobillo, con un exquisito acabado de puntillas de elaboración artesana de 10 m de tela de género tul por debajo dela falda, lo que le brinda mayor cuerpo a la prenda. Asimismo, le otorga distinción a la parte inferior.

En la parte superior cubriendo parte del escotey espalda alta hay un tapado de estilo solera, de género textil en símil piel, para abrigar la zona del pecho. Este detalle es característico de la indumentaria de la época.

Asimismo, se observan accesorios como el velo de novia con género tul con incrustaciones bordadas a mano de perlas blancas, con un collar de perlas y un rosario de Piedras Blancas en su muñeca derecha.

La creación fue realizada por la diseñadora de moda Gabriela López y confeccionó Marisa da Silva.

Colectividad Ucraniana : Símil vestido de clase social alta de región Oblast de Kiev

El traje típico Ucraniano pertenece al Öblast de Kyiv (Kiev), de la región central de Ucrania donde su danza tradicional es el Hopak, una de las mas reconocidas, se caracteriza por tener partes lentas y otras rápidas, lo que permite mostrar la delicadeza de las doncellas y las destrezas de los cosacos.

El traje de esta ocasión fue elegido del libro “La esperanza de un Renacimiento” de Tamara Nikolaieva, publicado en el año 2005. Era un traje usado por las jóvenes adineradas de clase social alta en ocsiones especiales e los S XVII y XVIII.

Consta de 5 piezas: la camisa confeccionada algodón blanco, sobre ella un chaleco de terciopelo negro, acordonado al frente, la pollera amplia en tono terracota, sobre ella un delantal blanco con bordados de flores de distintos tonos, con detalles de lentejuelas y mostacillas. El tapado en tela de sarga azul petróleo, bordado con aplicaciones en dorado. Acomañan como accesorios una corona y aros confeccionados en mortacillas, piedras y canutillos, bordados a mano réplica del original.

Colectividad Italiana: Traje de fiesta multifaldas

Pertenece al periodo barroco, donde las mujeres llevaban traje de ceremonias o fiestas con faldas mullidas. Se compone de 3 faldas: una de ellas el inferior que es de lino, la segunda falda media, realizada en tafetán, la parte inferior era visible con varias filas de encaje, flecos, borlas y volados y la tercera falda es la superior, hecha por telas pesadas, de brocados y terciopelos. Los colores eran a menudo intensos oscuros ya sea rojo y azul oscuro u otros.

Las mangas son hasta el codo con decorado y volados, puntillas de enaje, muy amplios de seda, tafetán y organza, bordados de encaje dorados, cinta dorada de rso y adornos con perlas.

El escote, se hizo en v como hacia fines del Siglo, muy pronunciado, se añadió una pieza de tejido rigido para tapar el pecho a modo de triangulo invertido, con bordado de encaje, volado de organza y cinta de terciopelo.

Colectividad Portuguesa: Traje de clase media alta

Las mujeres alentejanas de Castelo de vide, no tenían dinero para la ostentación de riquezas como en otras regiones, se esforzaban con sus mejores atavíos para reflejar que eran buenas costureras, bordadoras y encajeras por lo tanto se sostenía que era una buena mujer, madre y ama de casa. Hay varios detalles en los trajes de la región, que indican una posición social más alta, en el alentejo el dinero no abundaba, por lo que no había lugar para grandes excentricidades, por lo que estos signos exteriores de riqueza, se identificaban en la calidad de los tejidos, corte y detalles decorativos y complementos a los que se asociaba la capa, que era una pieza imponente y lujosa.

El traje que lució su soberana edición 2022, está compuesto por dos piezas: la chaqueta ajustada a la cintura con vuelo acampanado como sobre , de mangas amplias y puño en antebrazo, ceñido, con terminación en tira de botones a contra tono. Se caracteriza por su delicado trabajo manual con la aplicación de puntilla, pasamanería, plisados y detalles de confección suti. Se prende por la espalda para lograr un frente entero y está confeccionado en tela de jackard forrada al tono. La falda tiene un amplio vuelo, está realizado en la parte superior en tela Florencia que reemplaza al tejido en lana original, adecuándose al clima de nuestra región. La misma, se distingue por la sutileza de sus dibujos.

La prenda se destaca por la terminación en el ruedo con picos triangulares sobre un tableado realizado en tela tusor, la belleza de la falda sobresale por la aplicación de los detalles en las guardas: de puntillas, cintas, pasamanería, pequeñas piedras y perlas que realzan su delicadeza. Confeccionado por la diseñadora Gabriela López.

Colectividad Francesa

El traje de la Reina de la colectividad francesa es un atuendo campesino de la zona de Languedouc-Rosellón, limítrofe con Catalunya( España), lugar de origen de una de las ramas paternas de los tatarabuelos de la familia Floralt Martorell al que pertenece la soberana.

El mismo es de origen medieval y es utilizado por las damas los días domingos o en las fiestas religiosas, para bailar la danza sardane o sardana en catalán, danza de origen francés occitano que se practica al aire libre en presencia de muchas personas.

El traje está compuesto por una amplia falda realizada con 6 metros de brocato en color rosa con detalles en dorado, la chaqueta del traje es de mangas largas fue realizada con 2 m de un brocato brillante de color dorado. El cierre de la chaqueta puede ir tanto adelante como detrás, en este caso va por detrás.

Es tradicional que lleve sobre los hombros un pañuelo de color blanco con bordados en este caso de color dorado, realizados en la tela de broderie, tela con la que está hecho también el delantal que lleva sobre la pollera, que está atado con cintas de color dorado. Como accesorios lleva un tocado, una gargantilla, con un dije religioso y los zapatos de tacón típicos-

Confeccionó el traje Berta Rodríguez

Colectividad Checa: Traje de fiesta superpuesto y artesanal

El traje presentado por esta Colectividad, fue utilizado a fines del siglo XIX en la región de Moravia, al sur de la República Checa, lo usaban para concurrir a fiestas o bodas y también para carnavales o desfiles.

Se compone una camisa de seda blanca con amplias mangas abullonadas ajustadas a la altura del codo y adornadas con abundante puntillas bordadas artesanalmente de color blanco. Las que forman un abanico alrededor del brazo con terminaciones en galones típicos y aplicaciones en puntillas.

Para la confección de la camisa se utilizaron 4 m de rústico blanco, lleva también un chaleco gris y rosa ajustado al cuerpo con un escote cuadrado hasta la altura del busto, bordado, con flores de amapolas blancas y espigas de trigo.

El trigo representa la futura cosecha de esencial para la elaboración del pan y las comidas típicas. las amapolas como flores alegres tanto en los jardines como los campos silvestres y a la vez ingrediente fundamental de los postres. Tambien contiene unos pompones en la parte de atrás del chaleco en color rojo, que simboliza la región y el pueblo que pertenecen.

La pollera del traje corto hasta la altura de las rodillas muy amplia con 24 tablones lo cual lo hace más amplio, éstas son de color negro y es utilizado 6 m de tela madera de tapicería para su confección. El delantal que compone la falda es de color rojo en tela rústico para lo cual fue utilizado 6 metros de tela.

Está pintado a mano por las mujeres de la colectividad, las flores representan la frescura de la mujer, en la parte inferior del mismo lleva una puntilla de tul bordado.

A los costados del delantal cuelgan dos tiras de galones, propias de todo traje checo en la región de Moravia, bordada con rosas rojas y elaborados únicamente en la República Checa. En la cintura cruzan lazos de galones de color beige- todos bordados-

La pollera es voluminosa, por lo cual se utilizan varios pollerones; uno que es por la cintura con lazo que cruzan por la espalda. Acompaña el traje un zelenka o tocado de flores y cintas que Identifica a las señoritas solteras, tiene dos partes: en la parte superior una tira de rosas blancas rositas rococó y campanillas silvestres, entrelazadas por detrás. En la parte inferior, un moño del que juegan varias cintas de raso de color rojo blanco y negro.

El traje fue confeccionado por Andrea Zilka además de bordados y moldería y pintura Mirta Iurinic, el tocado de flores Liliana Errubidarte

Colectividad Paraguaya: Superposición de lo histórico y lo moderno

El Traje típico de la colectividad paraguaya está confeccionado en la tela típica de ao poí que significa tela fina. El ao poí es una de las prendas típicas del Paraguay, específicamente tiene sus raíces en el departamento del Guairá en una ciudad llamada Yataity del Guairá

El vestido cuenta en la parte superior con tela tono negro con ramilletes de gasa cristal sujeto por un detalle de ao poíy en la cintura- marcando la figura de la mujer que lo lleva puesto- luego sigue hacia abajo el vestido en una combinación entre ñanduti y la gasa cristal: terminando el vestido en diseño más amplio en gajos de ao poí de tonos negros y lavanda.

Este vestido es una réplica en la parte superior hasta el entalle de caderas de la diseñadora Sonia Gauto, quién presentó este vestido en las pasarelas de París: Este diseño es una combinación de la artesanía paraguaya y el diseño actual vanguardista, la colección presentada se llamó “La leyenda del ñanduti”

Colectividad Rusa:

El traje típico de la colectividad rusa presenta un impecable vestido que lucen actualmente las jóvenes para la festividad de Ivan kupala. Los Belarusos lo celebran el 24 agosto coincidiendo con el solsticio de verano. Esta es una de las festividades más antiguas y Kupala siempre ha sido una de las fiestas más alegres y salvajes.

Este traje está compuesto por una túnica confeccionada en lino europeo color natural, con voluptuosas mangas adornadas con puntillas de encaje y galón Richelie, en su gran mayoría son piezas recicladas, extraídas antigüedades y detalles de vainilla realizados manualmente sobre el paño con técnicas de entresacado.

Sobre la túnica, se luce un vestido confeccionado también en línea europea o color beige con bordados al tono en Hilos de seda natural y finísimos hilos dorados, dando un toque de elegancia. Puntillas al tono y vainilla sobre la falda ribeteando el bordado. Se observa una impecable terminación en cinta de terciopelo al tono.

El tocado con forma de corona está compuesto por abundantes flores y hierbas, el que es confeccionado por cada joven que la usa según indica la tradición.

Los materiales utilizados para la confección de la corona fueron flores de margaritas, manzanillas, crisantemos, hojas de helechos, trigos y hierbas varias realizado por Magali Sklepek.

En cuanto a la confección del traje se utilizaron 3 m y medio de lino europeo camisero color natural; para la túnica 2 m y medio de lino europeo firme color beige para el vestido y 5 metros de Lino fino para forrar cada una de las piezas. Además galón richelieu 6 mts; Puntillas recicladas: 6 mts; puntillas entre dos con detalles bordados: 4,5 mts; cinta de terciopelo: 5 mys; hilos de seda natural para bordados: 200 mts y también hilos de seda de poliester: 2 mil mts.

Colectividad Alemana

El traje forma parte de las tradiciones del pueblo y un elemento vivo en su cultura, es el traje tradicional de los suabos del banato, esto es vestido campesino, de festival o de la iglesia; usado por niñas y mujeres jóvenes hasta su casamiento: Ellas visten una falda superior de brocado o seda finamente plisada que originalmente llegaba hasta los tobillos que incluye de 3 a 5 enaguas con adornos de encaje que están parcialmente plisadas, lo que permite la exhibición del esplendor barroco.

La falda de las mujeres se volvieron más largas y anchas y se usan los delantales largos y anchos sobre la falda plisada, un pañuelo largo, un chaleco negro y una camisa con mangas decorada con puntillas.

Además se utiliza un delantal blanco sobre la falda lisa, decorado con encaje o puntilla en la parte superior del cuerpo donde se usa un chaleco de terciopelo negro que está atado con cordones ajustados. Con una camisa blanca almidonada hecha de cáñamo o Lino y decorada en las mangas y escote

El adorno del traje es un chal floral de lana o seda de colores o monocromático de seda con flecos anudados a mano; que se enrolla alrededor del cuerpo y se cruza sobre el pecho.

Los pañuelos de seda floreados con largo flecos son parte de los trajes dominicales y festivos el traje se lleva con zapatos oscuros.

En verano las chicas van con la cabeza descubierta mientras que en invierno se cubren la cabeza con una capucha o gorro de punto.

Debido a la disponibilidad de telas en la región, se procedió a reemplazar el terciopelo del chaleco por pana negra.

La falda de seda es de satén en vez de seda al tono y se incorporó tul a las enaguas para darle volumen y hacerlo mas liviano.

Colectividad Suiza:

El Traje típico de la colectividad suiza es del sigloXIX (1860), perteneciente al cantón Neuchátel(Suiza), zona de mucha influencia francesa. En ese entonces, era utilizado por las jóvenes solteras destacándose por la selección de colores elegidos para el mismo, representando la temporada de otoño en las tradicionales fiestas de salón.

Sus orígenes datan de la moda victoriana media.

Esta compuesto de 3 piezas: Blusa cuello mouse decorado con fino guipiur. Corsé plisado decorado en la parte superior y mangas ¾ y falda amplia combinada con una semi cola, decorada alrededor con una cinta de terciopelo destacando el bordado de la flor edelweiss que conjuga el ruedo con cinta plisada a mano.

Se cuenta con un tocado de perlas y mostacillas, collar y aros confeccionados en Suiza.

Colectividad Nórdica

El traje típico de esta colectividad consta de una fald, delantal, gorro, bolso y chal. Se utiliza para ello gabardina rígida en color verde cuya textura sea similar a lana, pero se trata de un material menos caliente para adecuarse a su uso en nuestro país. Una pechera para lo que se utiliza el lino estampado con motivos florales en color beige, en cuya terminación posee cinta terciopelo en color negro para ajustar el mismo. También se presentan accesorios y una cadena en color plateado en su interior. Se utilizó batista verde como forro; para el cinturón se utilizó gabardina negra sobre el cual se cosieron adornos plateados simulando accesorios de plata.

La camisa está confeccionado enteramente en hilo elastizado blanco que se cierra en el cuello mediante un prendedor de plata con las iniciales de quién se encuentra portando el traje. El vestido utiliza faldas amplias y largas hasta los tobillos, no posee ningún tipo de bordado a diferencia de los delantales.

El delantal como en la mayoría de las regiones de Noruega, se trata de una de las piezas más distintivas del atuendo ya que se encuentra altamente bordado con motivos tradicionales de la región. El gorro es uno de los accesorios que más varían en los bunad noruegos, dependiendo de la zona a la que pertenezcan es el tocado utilizado en la cabeza. En este caso los bunader se caracterizan por llevar un gorro que cubre solamente la parte de atrás de la cabeza, permitiendo ver el cabello de las mujeres indicando la soltería de las mismas. De las puntas del gorro caen galones altamente adornados y coloridos

La confección del traje típico nórdico se llevó a cabo por la diseñadora Gabriela López y la confeccionista Marisa da Silva. Los bordados en el delantal, chal y cartera fueron realizados por Mariana Wowczuk.

Colectividad Polaca

El atuendo es típico de Lowicz, en la zona central de Polonia por ser una falda de tejido artesanal cubierto por un delantal del mismo material. Los tejidos fueron variando con los años pero siempre se podía observar en ellos la posición económica de la dama las que podían comprar tinturas, lucían una variedad de colores más vivos y quiénes no tenían esa posibilidad las teñían naturalmente

Antiguamente el chaleco y la falda se encontraban unidos, pero debido al peso de las telas de la falda que recaía sobre los hombros de las damas, algunos optaron por dividirlos en épocas invernales. Ocupaban el delantal como capa que cubría los hombros y las abrigaba.

La decisión de realizar este traje típico llegó tras un arduo trabajo de investigación, análisis y planificación. La investigación sobre los orígenes del traje típico implicó traducciones de libros y otras investigaciones.

Colectividad Española Piconera de Cádiz

Aunque en esencia guarde muchas similitudes con el traje traje clásico de flamenco, existen varios motivos para afirmar que el traje regional de Cádiz difiere ligeramente de los del resto de las provincias andaluzas.

La indumentaria principal en el traje de piconera también conocido como traje de goyesca, se convirtió en un símbolo de resistencia frente al Invasor francés en 1814.

Contiene colores alegres y vivos tanto en diseños lisos como estampados. Normalmente usan pelo recogido con un moño y con un clavel a modo de complemento, puede llevar también chaquetilla campera usualmente de color negro y con decoración de borlas o pompones y botones redondos Es el traje que se utiliza en Cádiz para la celebración de carnaval

Colectividad Brasilera

El atuendo de Bahiana está compuesto por un conjunto de prendas y se caracteriza por su imponente colorido y por utilizar una amplia variedad de texturas y calados. En la parte superior viste una bata que es una blusa confeccionada en guipiur de algodón blanco con amplia manga, escote redondo entallado a la cintura y con una terminación amplia que se logra con pliegues desde la cintura utilizando la extensa puntilla natural que se apoya sobre La saia. Por debajo lleva una camisa hecha en crepé

La salía es la falda plisada en la cintura y de amplio ruedo confeccionada en encaje liviano con base de shantu de seda trabajada con pliegues que se destacan con la terminación de puntillas propias del encaje.

Su característico volumen originalmente se lograba con pollerones de algodón almidónado, al ser un traje aún vigente hoy día se utiliza estructura de ballena y pollerones de tul de armar.

Debajo dela saia lleva una calcina, que es un pantalón que se ajusta a la cintura con cordón, el ruedo adornado con pliegues en puntillas propias del encaje