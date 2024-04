El mundo del revés

Todos estamos separados.

-Si al otro le va bien a mí me va mal.

-Si los demás tienen a mí me falta.

-Si alguien me lastima le pago con la misma moneda.

Si alguien evoluciona yo estoy en el mismo lugar.

Vamos a ver cómo es

El Reino del Revés

Vamos a ver cómo es

El Reino del Revés

Así dice la canción de María Elena Walsh. Cuando decidí cambiar mi vida, una de las cosas que pensé que iba a hacer, era todo al revés de lo que venía haciendo habitualmente o por costumbre.

Entonces como dice el encabezado, si la mayoría de las personas creen que estamos separados, yo voy a pensar que todos estamos unidos, aunque vivamos en lugares diferentes y no nos conozcamos. Buscar aquellas ideas donde seamos un solo cuerpo como se dice.

Como les dije, me gusta leer, los autores como Enric Corbera, Antony de Mello, Covadonga Perez Lozano entre otros, escriben y hablan sobre ésta idea de unidad. Fui comprendiendo cosas mucho más profundas de cómo funcionamos como humanidad, dependiendo el lugar donde vivimos, nuestra crianza, el contexto social y cultural. Algo que compartimos toda la humanidad, es creer que somos seres que estamos separados unos de otro. Y visualmente es así, vemos que somos personas que vivimos y creemos cosas diferentes. Y que generalmente, los problemas se dan en nuestra vida es a raíz de lo que esas personas dicen o hacen ahí afuera. Esa incomodidad se genera porque actúan y piensan de manera diferente a nosotros.

¿qué sucedería si usaras esas situaciones para conocerte? ¿qué sucedería si te preguntaras que te están mostrando de vos esas personas?

Si una persona te trata mal, ¿qué te muestra de vos? ¿le podés poner límites o te cuesta?

Si una persona te miente o engaña, ¿en qué te estás mintiendo vos misma/o?

Si una persona no te valora ¿qué estás haciendo ahí? ¿quién no se está valorando y aguanta la situación? ¿cuál es la valoración que te das a vos misma/o?

Si una persona es tacaña ¿qué cosas no te permitís disfrutar? ¿qué hace que compartas tu vida con una persona así?

Si una persona es violenta e invasiva, ¿en qué aspectos de tu vida sos violenta/o con vos misma/o? ¿dónde y con quién estás siendo invasiva/o?

Cuando una persona comete un error y te enojas. Vos ¿te permitís cometer errores? ¿cómo te sentís cuando te equivocas? ¿quién dijo que tenés que ser perfecta/o o hacer las cosas bien? ¿tenías padres exigentes?

Una de las cosas más frecuente hoy en día es el papel de víctima, por ejemplo: ¿para qué reenvías un mensaje a un amigo donde alguien “te trata mal”? ¿para qué vean que tenés razón y seguir en tu postura de victima? ¿qué hiciste o no vos, para llegar a esa situación? ¿cuál es tu responsabilidad en la situación?

¿Para qué contás una y otra vez tu pena o sufrimiento? ¿para generar lástima, culpa, aprobación? Eso es la programación gente, nuestros biocomportamientos como dice Estanislao Bachrach, aprendimos de esa manera a recibir amor y aceptación. Ser víctima “paga” es “quedar bien”. Ser el villano o villana de la película no está bien visto. Nadie va a decir o menos reconocer abiertamente su error. Es más fácil culpar a los demás.

Cuando pensamos al revés, podemos ver otras cosas y generalmente apunta a nosotros, nos hacemos responsables y dejamos de echarle la culpa a los demás de lo que nos sucede en la vida.

Al leer este tipo de lectura, fui dándome cuenta, que las personas que tenemos a nuestro alrededor, están para enseñarnos algo. Son los que nos muestran aspectos nuestros que no somos conscientes que los tenemos que modificar y la única manera de darnos cuenta de ellos, es en éstas relaciones ya sea de pareja, los hijos, papá o mamá, etc. Son esas personas que están más cerca nuestro. Hay una frase que dice “no duele para que sufras, duele para que cambies”.

Si pensáramos que, en realidad, las demás personas nos muestran eso que debemos tomar conciencia para evolucionar como seres humanos, les daríamos gracias en vez de enojarnos con ellos. Es una de las cosas que debemos hacer al revés.

En el libro “Yo Soy Tu” de Enric Corbera dice:

“Hay personas atrapadas en la ira, en la cólera, en la sinrazón, en su conmiseración hacía sí mismas, en sus resentimientos. Quedan bloqueadas en un nivel de conciencia muy tóxico, que les puede llevar a desencadenar malestares físicos y mentales. Todo ello se debe a que no se permiten aumentar su nivel de consciencia mediante la comprensión y el perdón. Pág 21

¿Qué sucedería si en vez de sentir lástima por las personas enfermas, les mandáramos Amor y mucha luz para su sanación o su proceso? Amor porque es la fuerza más poderosa y luz, para que los guíe en su proceso de curación. Hoy sabemos que muchas de las enfermedades son por una mente ociosa y enferma.

Una frase de UCDM, -Un Curso de Milagros es un libro similar a la Biblia- dice “únete a tu hermano, no a su dolor”. Esto quiere decir, según lo que yo interpreto, que su dolor se debe a que no ve la verdad, no puede distinguir su verdadera esencia y está atrapado en los condicionamientos sociales, familiares y culturales. Es verdad que le duele, pero el motivo de su dolor es algo falso. Es una creencia o una percepción de la realidad que vive.

¿Qué sucedería si nos pondríamos contento por los logros ajenos, por sus avances?

Si todos estamos conectados de alguna manera, esos logros y avances en alguna medida nos llega a todos, suma para todas las personas independientemente del lugar o situación que vivamos o estemos. Esta idea de separación, nos hace creer que, si el otro tiene, no queda nada para mí. Si el otro avanza o evoluciona, a mí no me sucede nada.

La idea de carencia, de la cual le hablaba en la nota anterior, nos hace creer que hay un límite en esa sabiduría o abundancia, cuando los límites son mentales y de cada uno depende desactivarlos y tomar conciencia.

Hay una frase de HO’ OPONOPONO, que es una antigua técnica Hawaiana, que consiste en repetir frases para modificar nuestro estado mental en pensamientos más elevados, La más conocida es, Lo siento, te pido perdón, te amo y Gracias. Cuando no sabemos por qué nos cae mal una persona, o estamos enojados con ella, al decir estas palabras, lo que buscamos es comprender la situación desde el amor. Lo siento, por cruzarnos en esta vida para sanar, perdón, por las memorias de dolor que compartimos, Gracias por cruzarnos y Te Amo tal cual eres.

Cómo ven, es hacer todo al revés. En vez de seguir esparciendo el odio, el miedo, la tristeza, la discordia, la división, buscamos comprender las cosas desde un lugar más avanzado y humano. Ya que todos estamos anclados en creencias de separación o limitantes. Nadie que se ama de verdad y pasa por un proceso de perdón y aceptación de sí mismo, buscará lo peor para los demás. Al contrario, buscará mejorar porque sabe que todo lo que hace vuelve con la misma energía y porque suma al bienestar de todos.

Para finalizar les comparto otra frase del libro “Yo soy Tu” de Enric Corbera

“El ego siempre busca sentirse separado mediante la comparación. Juega a ser más o menos, pero no igual. El ego es una fabricación de la mente que se siente separada y juega el juego del trueque: yo te doy para que tú me des, y si no es así, ya me encargo de hacer que te sientas culpable”. Pág 205.

