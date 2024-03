El Hogar Santa Teresa y anexos en situación preocupante, con más de 4 millones de gastos mensuales

Con unos 58 residentes en los 3 Hogares que dependían de la Fundación Cheshire: Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen de Lujan y Espiritu Santo y un gasto superior a los 4 millones de pesos mensuales, la crisis y la falta de fondos preocupa a quienes tratan de sostener a los mismos. Aún con ayuda de la provincia y del gobierno local, los insumos con costos mas que triplicados, servicios por mas de 600 mil pesos mensuales hacen crítica su supervivencia.

«Es una situación difícil en estos momentos para los tres hogares, en particular el tema de los sueldos del personal, que es lo que nos provee el gobierno de la provincia a través de una partida presupuestaria anual, pero que ha quedado totalmente por debajo de las recomposiciones salariales que el gremio Utedyc al que pertenecen a dispuesto este año. Estamos agradecidos por este apoyo pero este mes ya debimos pagar en 2 cuotas», indicó Alicia de Oro, colaboradora del Hogar ad honorem, como muchos que destinan sus horas para llevar adelante esta obra solidaria.

«Esto es realmente un problema porque del pago del personal depende la atención de los internos, a eso sumamos los insumos, los servicios y hasta la alimentación que necesitan los residentes junto con medicamentos y que han tenido un incremento importante», agregó.

Explicó en declaraciones al Aire de Integración que «en lo que hace al gasto mensual, en alimentos, artículos de limpieza e higiene personal más el seguro que se paga por lo camioneta que transporta a los chicos, pañales y demás tenemos más de 4 millones de pesos, sin mencionar los servicios; agua, luz y sepelio que superan los 600 mil pesos y el salario del personal que cubre la provincia en gran parte, sumado a la comida que recibimos tambien en parte por el municipio».

Dijo que se trata de recortar gastos » pero es imposible, porque estuvimos descartando cosas de limpieza y algunos otros elementos pero es poco lo que se puede eliminar».

«En el día a día vemos las necesidades que hay, que al igual que en toda casa se deterioran cosas y hay que arreglarlas, en conjunto con todo el personal se empezó a reducir el gasto energético pero es imposible con el calor que hace porque ni con ventilador pueden estar personas que están acostadas o sentadas todo el día y ahí tenemos un importante gasto», remarcó.

Mencionó que «hay gente que todos los meses colabora como puede, jubilados incluso, pero no son muchos igualmente y los gastos son enormes».

En total, existen unos 52 residentes, 18 personal en el Hogar Espíritu Santo; 24 en el Santa Teresa del Niño Jesus y 13 aproximadamente en el Hogar de Ancianos Virgen de Luján.

«Y todos los residentes son gente de extrema pobreza que no tienen familiares o si tienen pero están peor que ellos y la verdad que no tienen dónde ir», expresó De Oro quien acongojada mencionó que «es bastante difícil acompañar todo el trabajo que esto implica porque somos colaboradores y sentimos impotencia cuando no podemos avanzar o cubrir los gastos siquiera, sobre todo se siente la incertidumbre de decir bueno llegamos a fin de mes o no, cómo hacemos el próximo mes, realmente nos pone muy mal», puntualizó.

Si la comunidad deseara colaborar con el Hogar Santa Teresa y los demas que dependían de la Fundación Chelshire pueden acercarse al Hogar Santa Teresa para hacerlo.