El Fútbol Femenino Regional al día

Se jugaron los partidos programados del Sub 15 y Reserva, de la Liga Regional Obereña de Fútbol femenino, por lo que ya están consagradas las semifinalistas en ambas categorías. Mientras tanto la Primera División, jugará la última fecha el venidero domingo. Las Decanas obereñas y las de Leandro N. Alem, ya están en semifinales de la categoría.

Primera División:

En el Alfonso Feversani se disputaron todos los partidos de la zona A. Las primeras en salir a la cancha fueron los equipos de Atlético Campo Grande y Racing de Villa Svea, conjuntos que disputaron un partido muy parejo que se definió a pocos minutos del final con el gol de Emice Ferreyra a favor de las de la Academia. El 1 a 0 le sirvió para trepar a la tercera posición de la zona.

Luego fue el turno de Atlético Alem y Atlético Aristóbulo del Valle. Las «Cerveceras» estuvieron muy concentradas y se llevaron la victoria, por 8 a 0, que les permite seguir en lo alto de la tabla junto a Atlético Oberá.

El último partido fue justamente en el que las locales se enfrentaron a River de Villa Bonita, un cruce a pura intensidad. El primer gol de la tarde llegó luego de una corrida de Loly Krzeczkowski quien asistió a Lucila Klipauka. Momentos después fue la misma Krzeczkowski quien se encargó de marcar el 2 a 0. Y en el segundo tiempo, de penal, Debora Rodríguez anotó el 3 a 0 que sería definitivo.

Con estos resultados, Atlético Oberá y Atlético Alem lograron la clasificación a Semifinales a falta de una fecha. Coincidentemente, Decanas y Cerveceras se enfrentarán en la última fecha, en la que definirán las posiciones.

En tanto que en el Juan Areco se disputaron los partidos de la zona B. El primer partido fue entre Atlético Campo Viera y Olimpia, que se disputaban las primeras posiciones de la zona. Y fueron las Leonas del Tiro Federal las que consiguieron la victoria, con un rotundo 6 a 0 (goles de Candela Arrúa x 3, Rocío Carmona y Yamila Araujo x 2), resultado que le permite a Olimpia subirse a lo más alto de la tabla.

El segundo partido fue con las locales, Ex Alumnos 185, y River de Santa Rita como protagonistas. La victoria fue en este caso para las del Altiplano obereño, con un 3 a 0 logrado gracias a los goles de Marilú Bubans y Janes Díaz en dos oportunidades.

En esta zona lideran Leonas y Tealeras, pero el Exa tiene chance aún y en la próxima fecha enfrentará a Olimpia mientras que Atlético Campo Viera tendrá fecha libre. Libre quedó en esta fecha Atlético Iguazú.

5ta fecha (última)

Zona A

Racing V. Svea vs. Atlético Aristóbulo del Valle

Atlético Alem vs. Atlético Oberá

River de Villa Bonita vs. Atlético Campo Grande

Zona B

Olimpia vs. Ex Alumnos 185

River de Santa Rita vs. Atlético Iguazú

Libre: Atlético Campo Viera

Ya están las Semifinalistas en Sub15 y Reserva

El sábado se disputaron todos los partidos de estas categorías en cancha de Atlético Iguazú, donde, luego de los resultados, Atlético Oberá, Olimpia, Ex Alumnos 185 y Atlético Iguazú consiguieron clasificar a Semifinales en Sub15, y Ex Alumnos 185, Olimpia, Racing de Villa Svea y Atlético Alem en Reserva.

Fue la 7a y última fecha del Clausura para estas categorías. Por la mañana se disputó el clásico entre Atlético Iguazú y Atlético Alem, con victoria de las locales por 1 a 0, resultado que le sirvió para meterse en Semis. Luego se enfrentaron Atlético Oberá y Ex Alumnos 185, siendo las Decanitas las que vencieron por 2 a 1 y obteniendo la clasificación con el primer puesto y relegando a sus rivales a la tercera posición pero igualmente clasificando. En tanto, Olimpia venció a Racing por 3 a 2 y así logró clasificar como segundo.

Como quedaron las posiciones, en Semis, Atlético Oberá (1°) se enfrentará a Atlético Iguazú (4°), mientras que Olimpia (2°) se enfrentará a Ex Alumnos 185 (3°).

Por otro lado, en Reserva, Atlético Campo Viera y Racing de Villa Svea empataron sin goles, siendo las chicas de la Academia las que lograron clasificar. Mientras que Ex Alumnos 185 venció a Atl. Aristóbulo del Valle por 6 a 0, resultado que confirmó su clasificación con el primer lugar en la tabla. El segundo lugar fue para Olimpia. que empató 1 a 1 con Atlético Alem, que también clasificó. Quedó libre Atlético Oberá.

Y las Semifinales tendrán los siguientes cruces: Ex Alumnos 185 (1°) vs. Atlético Alem (4°) y Olimpia (2°) vs. Racing de Villa Svea (3°)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...