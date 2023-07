El Fútbol Femenino cierra la etapa clasificatoria

Se disputó anoche el segundo tiempo faltante entre Atlético Alem y River de Santa Rita, correspondiente a la 1ra fecha del Torneo Apertura 2023. Ese partido fue suspendido al finalizar el primer tiempo debido a las inclemencias del tiempo. En ese momento, las locales ganaban 3 a 0. En esta oportunidad, Atlético Alem anotó dos goles más y la visita pudo descontar en dos oportunidades, por lo que el global quedó 5 a 2. Con esto, el torneo de Primera División está al día. Por lo tanto, este fin de semana se juega la última fecha de la fase clasificatoria. Se definen las posiciones para los Cuartos de Final.

La última fecha será el domingo 9, con los siguientes partidos:

9ª fecha (última) Primera División

Cancha: Complejo Deportivo 25 de Mayo

13.00 hs. River de Santa Rita vs. AEMO

14.30 hs. Atlético Aurora vs. Atlético Alem

16.00 hs. San Martín vs. River de Villa Bonita

Cancha: Juan G. Cáceres (C.A. Olimpia)

13.00 hs. Atlético Iguazú vs. Atlético Oberá

17.00 hs. Olimpia vs. Racing de Villa Svea.

La Sub15 también juega

Además, en la cancha del Club Atlético Iguazú de Leandro N. Alem, este sábado 8, la categoría Sub15 juega la segunda fecha de las Revanchas.

Sábado 8 – cancha: Club Atlético Iguazú

14 hs. Racing de Villa Svea vs. Atlético Alem

15.30 hs. Atlético Iguazú vs. Atlético Oberá