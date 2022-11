El Fútbol de la Liga Obereña con partidos reprogramados

Todos los partidos fueron reprogramados y se jugarán este fin de semana con tan solo una modificación.

En todo ese fin de semana solo hubo un partido, correspondiente a la Zona A del Torneo Clausura 2022 en masculino, entre River de Villa Bonita y Atlético Alem, donde el local se alzó con la victoria por 1 a 0.

Los demás partidos fueron suspendidos y reprogramados para jugarse este fin de semana con la siguiente programación:

3ª fecha – Torneo Clausura 2022 «Gumercindo Nene Montiel”

ZONA A

Olimpia/San Antonio vs. Racing de Villa Svea– Estadio Juan G. Cáceres

Domingo 06/11- Cuarta 14.30 – Primera 16.30 hs

Atl. Campo Viera vs. River de Santa Rita -Club Bowling.

Domingo 06/11-Cuarta 14.30 – Primera 16.30 hs

ZONA B

Ex Alumnos 185 vs. Atlético Oberá – Estadio Juan Areco

Domingo 06/11- Cuarta 14.30 – Primera 16.30 hs

AEMO vs. Atlético Iguazú – Estadio Rodolfo Lobo Fischer

Sábado 05/11- Cuarta 19 hs.- Primera 21 hs

Atl. Aristóbulo del Valle vs. San Martín de 25 de Mayo – Complejo Dep. A. del Valle. Primera – Domingo 06/11 -16 hs.

Femenino reprogramado

En tanto que los partidos del Femenino, en Primera División, también fueron reprogramados.

3ª fecha Primera Femenino

Domingo 06/11

ZONA A

Estadio Parque Gral. San Martín (Campo Grande)

13.30 hs. River de Villa Bonita vs. Atl. Aristóbulo del Valle

15.00 hs Racing de Villa Svea vs. Atlético Alem

16.30 hs. Atl. Campo Grande vs. Atlético Oberá

ZONA B

Complejo Dep. de Santa Rita

15.00 hs Atlético Iguazú vs. Ex Alumnos 18

16.30 hs River de Santa Rita vs. Atlético Campo Viera

Libre: Olimpia

