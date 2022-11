El Concejo Deliberante aprobó el incremento de su presupuesto 2022

El Concejo Deliberante aprobó este martes en Sesión Ordinaria, el incremento de su Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2022.

El Dictamen de la Comisión de Presupuesto, Tasas y Hacienda consideró que debido a que el índice inflacionario fue superior a lo proyectado en el Presupuesto del año 2022 y que existe en el presente ejercicio un excedente en las partidas de ingresos, lo que permite asignar los refuerzos necesarios. A tal efecto deberá incrementarse el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos General del presente ejercicio en la suma de dos millones quinientos mil pesos.

Al respecto, el Presidente del Legislativo obereño, Santiago Marrodán señaló que el incremento aprobado es de un 3,78 % del presupuesto para el 2022. “Estamos conformes desde el Concejo Deliberante, el Concejo entero, porque tenemos que pensar que el año pasado tuvimos un incremento de cinco millones y medio y con la inflación de todo un año, logramos que el incremento de este 2022 sea solamente de la mitad de lo que fue el año pasado, así que nos parece que fue bastante bien administrado”.

Consultado sobre el incremento de cuatro millones y medio de pesos solicitado por la Defensoría del Pueblo para su presupuesto 2022, Marrodán indicó que aún no se hizo el análisis ya que recién toma estado parlamentario el pedido y será tratado en Comisión, “la Carta Orgánica es clara, por lo que no vamos a decir si está bien o no, tendremos que hacer los análisis correspondientes en relación a lo que nos exige la Carta Orgánica y a la Defensoría le otorga hasta un 0,5% del presupuesto general , por lo que no es descabellado lo que solicitan solo que está en el juicio de cada uno decir si corresponde o no estos cuatro millones y medio en dos meses que quedan de este año. Este será el análisis que haremos en Comisión, tendremos que hablar con la Defensoría del Pueblo y tener una explicación”, señaló.

Por otra parte Marrodán se refirió a la aprobación de la Adhesión a la Ley Provincial XVI-N° 124 que en su Artículo 1° establece la prohibición del uso del glifosato, sus componentes y afines, en los ejidos urbanos del territorio provincial; comunidades de pueblos originarios; establecimientos educativos y sanitarios cualquiera sea su denominación o rango; reservas naturales de cualquier tipo y denominación ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas; centros turísticos; cursos de agua dulce que proveen para consumo humano o su utilización para la producción agrícola ganadera. “Eso está totalmente reglamentado, no pasó por una reglamentación del Concejo, simplemente al adherirnos a la Ley Provincial, ya está estipulado el límite territorial para prohibición del uso de los químicos”, expresó el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Marrodán.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...