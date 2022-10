El Clausura del Fútbol Regional llevará el nombre de «Nené» Montiel

El venidero Torneo Clausura, masculino, llevara el nombre de Gumercindo «Nené» Montiel, quien en vida fuera jugador e histórico dirigente del Club EX Alumnos 185. Como jugador fue un arquero histórico y dirigente en varias etapas de la historia del mencionado Club. Montiel falleció recientemente y su propia institución solicitó el homenaje al que accedieron todos los clubes de la Liga Regional Obereña de Fútbol.

El Clausura 2022 dará inicio el próximo sábado 15 y domingo 16 de octubre. Será un torneo con un formato de dos zonas, de seis equipos cada una. En la Zona A estarán Olimpia/San Antonio, Atlético Campo Viera, River de Villa Bonita, Racing de Villa Svea, Atlético Alem y el campeón del torneo de Invierno, River de Santa Rita.

En tanto que en la Zona B, estarán Ex Alumnos 185, Atlético Aristóbulo del Valle, AEMO, Atlético Oberá, Atlético Iguazú y San Martín.

No serán de la partida Atlético Campo Grande y Atlético JC/Independiente. Además, San Martín de 25 de Mayo no presentará Cuarta División, por lo que los equipos que deberían enfrentarlo, en la Juvenil, quedarán libres.

Cabe recordar que este torneo otorga dos de las tres plazas que tiene la LROF para el próximo torneo Provincial de la FeMiFu, una de las cuales ya la obtuvo River de Santa Rita.

Formato del torneo

El Torneo Clausura 2022 tendrá 5 (cinco) fechas, luego clasificará a los Cuatro mejores ubicados de cada zona a instancias de Cuartos de Final, donde se cruzarán (1° de una zona con el 4° de la otra zona y 2° vs. 3°) a un solo partido que se disputará en cancha del mejor posicionado (en caso de empate se define por penales). De igual forma, los cuatro equipos clasificados a Semifinales se cruzarán teniendo en cuenta las posiciones en etapa de clasificación (el mejor posicionado vs el cuarto y el segundo vs. el tercero), a un solo partido donde será local el mejor ubicado.

La Final, en tanto, será de ida y vuelta. Fixture- 1a fecha

Zona A

Olimpia/San Antonio vs. Atl. Campo Viera. Domingo 16/10- 14 hs. Cuarta y 16 hs. Primera. Cancha: Estadio Juan G. Cáceres

River de Villa Bonita vs. Racing de V. Svea. Domingo 16/10- 14 hs. Cuarta y 16 hs. Primera. Cancha: Estadio Juan A. Juritsch.

Atlético Alem vs. River de Santa Rita. Domingo 16/10- 17 hs. Cuarta y 19 hs. Primera. Cancha: Estadio Enrique Speyer

Zona B

Ex Alumnos 185 vs. Atl. Aristóbulo del Valle. Sábado 15/10- 14 hs. Cuarta y 16 hs. Primera. Cancha: Estadio Juan Areco

AEMO vs. Atlético Oberá. Sábado 15/10- 14 hs. Cuarta y 16 hs. Primera. Cancha: Estadio Rodolfo Lobo Fischer

Atlético Iguazú vs. San Martín de 25 de Mayo. Sábado 15/10- 16 hs. Primera. Cancha: Atlético Iguazú

