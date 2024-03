El CEF 6 de Oberá se consagró Campeón Provincial de Natación

El equipo de Natación del CEF N° 6 de Oberá, se consagró Campeón del Torneo Provincial de la disciplina, superando al poderoso Club Capri de Posadas, entre otros. Con mucho esfuerzo, recursos propios, dedicación y pasión por la Natación, el equipo de 25 nadadores, con la conducción de la entrenadora Relly Carolina Szewald, participaron en cada fecha del provincial 2024, organizado por la Federación Misionera de Deportes Acuáticos.

La última fecha fue este sábado 16, en el natatorio del predio de la Expo Yerba de Apóstoles. «Estoy muy feliz y agradecida con todo el equipo y los padres por el compromiso y esfuerzo que realizaron para que podamos estar en cada fecha» sostuvo Relly C. Szewald. «A la directora del CEF N°6 que desde el 2006 reconoce mi pasión y amor por la Natación. Como entrenadora mujer no es un camino muy fácil a pesar del siglo en el que vivimos. Agradecer por estar a Adrian Dmitruk, a Ariel Morel, quienes me ayudan en esta labor. Este es una meta soñada y anhelada por muchos nadadores que pasaron por mis manos años anteriores y hoy con este grupo marcamos la historia por Oberá. Dejando una gran lección, este equipazo, en 4 andavireles en una pileta alquilada sin partidores en condiciones donde falta la infraestructura para poder desarrollar adecuadamente la natación han alcanzado el sueño, escuchándome, creciendo juntos, aceptando errores, buscando superarse día a día. Ellos son los protagonistas acompañados por el amor de los padres y el esfuerzo económico que hacen en el deporte que han elegido» compartió emocionada la entrenadora

Lista de nadadores y equipo Campeón:

1-Mateo Alba Posse Pre-Inf A

2-Olivia Julieta Vencharutti Pre Infa A

3-Lautaro Julian Pettersson Pre Inf B

4-Octavio Giovani Rusch Pre Inf B

5-Sofia Belen Gonzalez Infantil 2

6-Valentina Kibysz Infantil 2

7-Matilda Goya Menor 1

8-Samir Josue Romero Menor 1

9-Thiago Amir Koch Menor 1

10-Leandro Agustin Rusch Menor 1

11-Ignacio Benjamin Fraga Menor 1

12-Leonardo Dario Pettersson Menor 1

13-Jose Ignacio Vazquez Cadetes 1

14-Gonzalo Thomas Aby Catedes 1

15-Francisco Santino Lucero Quos Cadetes 1

16-Valentina Koch Cadetes 2

17-Luciano Borgogno Cadetes 2

17-Kyara Soares Homeniuk Juvenil 2

18-Luis Emiliano Emanuel Nuñez Juvenil 2

19-Facundo Carlos Esquivel Juvenil 2

20-Abril Maria Caso Mayores

21-Oriana Lisbet Seybold Mayores

22-Alfredo Jorge Odd Mayores

23-Ariel Alejandro Morel Mayores

24-Santiago Ezequiel Lasa Mayores

25-Lucia Ojeda Garcia Pre Infantil 1

Entrenadora: Relly Carolina Szewald. Ayudante Adrian Dmitruk

Delegada: Silvia Lipowski