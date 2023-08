El auto de San Antonio se llevó un histórico feriante

Con el número 3146, el Fiat pulse drive del primer premio del Bono San Antonio, se llevó uno de los impulsores de las Ferias francas en Oberá, Eugenio Kasalaba, quien es oriundo de Los Helechos.

«hay mucha gente que está feliz por mi y me lo han hecho saber, apenas se conoció mi nombre. Yo siempre compro el bono, todos los años y siempre decía alguna vez será, el 46 es el año de mi nacimiento y este año ni lo abrí, lo puse debajo de la imagen de la Virgen y ahi quedó. No podía creer cuando me dijeron era yo el ganador», apuntó Kasalaba.

En la mañana de este martes, se apersonó en la Catedral San Antonio para terminar de presentar documentaciones, ya que no debe pagar ningún trámite del auto. «Se va para la familia, mi hijo y mi nuera que seguramente lo usarán también, ya que no se cuanto hilo me queda en el carretel», sostuvo sonriente Kasalba, de 77 años.

Los demas premios fueron para los numeros 2825, 8361,2452y 1459, los que fueron sorteados luego de la Misa de este domingo 20.