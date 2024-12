Divisiones Inferiores del Fútbol Femenino cierran el año

En la cancha municipal de Aristóbulo del Valle, el venidero sábado 14, se llevará a cabo la jornada de cierre de los encuentros de Categoría Sub10 y finales del Torneo Sub12 del Fútbol Femenino de la Liga Regional Obereña.

El programa de partidos es el siguiente:

Horario Partidos Sub 12

14:30hs. 5to y 9no: River Villa Bonita. VS. Atlético Oberá ¨B¨

15:10hs. 6to y 8vo: Atlético Iguazú Alem. VS. Racing Villa Svea

15:50hs. 7mo a 5to: River Villa Bonita. VS. Atlético Aristobulo Del Valle.

16:30hs. Semi 1: Social River Santa Rita. VS. Atlético Alem.

17:10hs. Semi 2: Atlético Oberá ¨A¨. VS. Atletico Campo Viera.

17:50hs. 3er puesto:

18:30hs. Final:

19:10hs. Entrega premios y refrigerio.

Programación Sub 10: (Dos tiempos de 10 minutos cada uno).

Horarios

16,00hs. Atlético Oberá. VS. Atlético Aristóbulo Del Valle.

16,30hs. River Villa Bonita. VS. Atlético Alem.

17,00hs. Campo Viera. VS. Social River Santa Rita.

17,30hs. Atlético Oberá. VS. River Villa Bonita.

18,00hs. Campo Viera. VS. Aristobulo Del Valle.

18,30hs. Social River Santa R. VS. Atlético Alem.