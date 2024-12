Desalojan a vendedores con puestos de frutas al costado de la Ruta

Despues de varias visitas y avisos de que no pueden permanecen en lugares no habilitados para la venta de productos, varios vendedores- de frutas sobretodo- ubicados a la vera de la Ruta 14, fueron desalojados por personal municipal y sus mercderías llevadas a resguardo en la mañana de este martes 10.

Según Javier Carísimo, secretario de finanzas municipal, «sabemos de la situación económica y que cada uno intenta sobrellevar el momento, pero no se puede por eso obviar las reglamentaciones. Existe una prohibición de ubicarse en estos lugares, porque implican riesgo para la seguridad del automovilista o peatón, mas alla del propio vendedor, incluso sin condiciones higiénicas apropiadas. Los hemos visitado yse les ha dado opciones para que puedan vender, el mismo Mercado zna concentrador, el lugar donde funciona la Feria franca dos veces a la semana, pueden utilzarlo cuando los feriantes no están, o en algun lugar que les presten, como terreno baldío. No se les cobra por eso, pero no pueden estar obviando la legislación». remarcó.

Sostuvo ademas que se entiende de la necesidad de trabjo y de tener un ingreso «pero queremos una sociedad organizada y para eso estan las reglamentaciones, estamos visitando a todos y les alertamos. No queremos llegar al desalojo pero si no cambian de lugar, se interviene con el Juzgado de Faltas», apuntó.

Dijo además que se sabe de la molestia que esto genera «pero si ocurre un accidente o algo asi, seremos responsables de no actuar, todos los que estan en igual situación saben que no pueden comercializar asi los productos», remarcó.