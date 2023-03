Chango Flores un campeón de la vida

Ruben Chango Flores, a punto de cumplir 89 años, estuvo presente en el 30° Gran Prix Nocturno de Oberá, como en cada una de las ediciones de la emblemática prueba atlética. Fue el único atleta que participó en las treinta ediciones, por lo que fue distinguido por la organización.

Reconocido y querido en el ámbito deportivo y particularmente en el Atletismo, Chango, confesó que esta edición lo obligó a volver al ruedo, ya que la pérdida de cuatro familiares directos, entre ellos una nieta, una hija y también su esposa, lo sumió en un estado depresivo. «El Doctor me dijo Chango no vayas a dejar, tenés que seguir, caminando o trotando, porque lo necesita tu organismo» contó. «El 4 de abril cumplo 89 años, quise venir porque estuve siempre, es hermoso esto desde que se inició» expresó y afirmó que «ahora recién si Dios quiere voy a empezar a moverme otra vez. Perdí primero una hija, después mi nieta que era profesora, después perdí a una hermana y también falleció mi señora. No quería saber nada de nadie, me quedé encerrado. La soledad es fea» lamentó y prometió que «ahora voy a empezar otra vez a entrenar».