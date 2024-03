Campo Ramón gasta 100 lts por dia de combustible en ambulancias

Con mayor presencia de casos de dengue pero también porque se confunde atención médica con emergencias, el municipio de Campo Ramón tiene un recorrido diario de unos 400 kms en ambulancia, lo que implica unos 100 lts de combustible por dia, que se les está haciendo difícil de afrontar.

«Pedimos a la gente que entienda lo que es emergencia y lo que atención médica. Existen dos Caps (centros de salud) en el municipio donde pueden atenderse para evitar utilizar las ambulancias en horario nocturno y sin ser emergencia», expresó el jefe comunal Jose Luis Marquez Da Silva.

«Es necesario insistir en que a la mañana y a la tarde hay médicos en la sala de campo Ramón y también en la de Villa Bonita, lo que le pedimos es que vayan a la sala primero y que si el médico llama o pide ambulancia para hacer traslados recién ahí se utilice la ambulancia, porque sino se pide la ambulancia para un dolor de cabeza o de estómago y debe estar solamente para emergencias, aún así estamos realizando 400 km por día», apuntó

Dijo que «la comunidad debe entender que la ambulancia está solo para emergencias y no para cualquier atención, sobre todo ahora con el dengue, donde hay mas de 70 casos sospechosos en zona urbana, cuyas casas estamos fumigando».

«Gastamos entre 80 y 100 litros de combustible por día en la ambulancia, tratamos de llegar a todos lados pero la gente tiene que entender esta situación», remarcó

Con respecto al dengue dijo que están en contacto con el hospital y con los dos Caps del municipio, para fumigar de acuerdo a donde les dicen que hay casos. «Cada vez es mayor la afectación, mayormente se da en zona urbana no rural, me dicen que pueden subir mas los casos asi que hay que insistir en limpiar los patios y usar repelente sobre todo», expresó

El municipio cuenta con dos ambulancias, una que lleva a los pacientes de Campo Ramón al hospital y la otra- más nueva- que lleva pacientes a Posadas al Madariaga unas 2 o 3 veces por semana. «Todos los costos absorbemos nosotros desde el municipio, por eso pedimos control», insistió el jefe comunal.