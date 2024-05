Bettiana Avancini:»Hay muchos pedidos de más raciones de comidas»

En el último mes, los pedidos de raciones de comida han aumentado, tanto que en el municipio de Oberá,el equipo de Desarrollo Humano estudia ver cómo ampliar a mil raciones más, en esta etapa de emergencia. Ya se distribuyen 3 mil raciones diarias. El pedido de lugares para habitar ante la imposibilidad de alquilar también aumentó, al igual que la falta de empatía en un país signado por las divisiones o grietas.

«Tenemos 57 merenderos registrados en la municipalidad, lo que no quiere decir que no haya más, pero éstos se encuentran dentro del Programa nacional de seguridad alimentaria nutricional, que baja a la provincia y después a la ciudad, pero están atrasadas las partidas como ya se sabe», explicó la Secretaria de Desarrollo Humano municipal, Bettiana Avancini que agregó que estos comedores están diseminados por distintos barrios.

Dijo que corresponden tanto a las organizaciones sociales como movimientos como el FOL, CCC, movimiento Evita, Acción Católica, Caritas, Aldeas infantiles y otros

«Todos funcionan, algunos mejor que otros depende de que ayuda consigan a través de iniciativas privadas,pero lo importante es que todo funcionan y hay que destacar la importancia que tiene estos merenderos que contienen a muchos niños, es o es muy importante para la comunidad, ya que cada uno de estos tiene entre 47 y 100 niños registrados», mencionó

Dijo al Aire de Integración que «antes funcionaban todos los días, después tuvieron que reducir a dos veces por semana y luego llegan a funcionar cada 15 días, porque los fondos son inexistentes a nivel nacional prácticamente».

Explicó además que existe mucha preocupación porque «todos los días recibimos pedidos de mayor cantidad de comensales o directamente vienen los niños, cada vez aumentan más las familias que vienen a pedir por favor si los podemos contener aunque sea con una merienda. Este mes sobretodo se empezó a sentir mucho más y es una preocupación constante que tenemos, poder llegar a las familias con el alimento».

También puntualizó que «estamos repartiendo 3000 raciones diarias de comida y tenemos varios puntos estratégicos que nos hemos juntado con el equipo y el intendente para analizar qué hacer, porque creo que en cuanto a esta emergencia tendríamos que hacer mil raciones más, pero estamos viendo cómo hacer para llegar con ello, porque no nos da la logística en este momento», relató.

Avancini agregó que además «tenemos familias que viene muy preocupadas porque se le vence el alquiler y no pueden renovar y necesitan una solución, es un tema dificilísimo porque como municipio no podemos hacer nada,solamente ver si pueden ir a vivir con un familiar o algo porque no hay alternativas de vivienda que podamos dar desde el municipio y es un problema de todos los días», sostuvo al tiempo que añadió que «estamos hablando de personas que tienen trabajo en diferentes áreas pero que no les alcanza con el costo de los servicios y de los alquileres, no pueden llegar a fin de mes».



Otra cuestión preocupante según la funcionaria «es la falta de empatía, porque es como que cada uno hace lo que puede por sí mismo y no se piensa en el otro, estar cerca del otro. Estamos generando talleres y charlas para poder bregar por una mayor empatía, eso de lo de la individualidad y que se jodan los de al lado es muy preocupante. Los discursos de odio solamente lastiman y destruyen y es lo que vemos lamentablemente», analizó