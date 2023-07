Alumnos del Polivalente dictaron clase de derechos a pesar de sus superiores

Un nutrido grupo de alumnos mayormente de 3ero, 4to y quinto año del Centro Polivalente de Artes de Oberá realizaron una sentada frente al establecimiento educativo para peticionar por el derecho a estudiar, a pesar de la oposición de la misma Dirección y de la Supervisora de nivel medio que reaccionaron cual las peores épocas de la Argentina.

Los alumnos se quejan porque en junio tuvieron un 15% de clases, ante los paros sucesivos de docentes que reclaman por una mejora salarial, que no cuestionan. «No estamos en contra o a favor de nadie, solo peticionamos por nuestro derecho a recibir educación», dijo Nahuel que actuó de vocero.

Añadió que «básicamente en forma pacífica queremos visibilizar nuestra falta de clases, entendemos el reclamo de los docentes, pero velamos por nosotros. La supervisora vino y quiso que vayamos adentro a hablar con ella 4 chicos y le dijimos que el Centro de Estudiantes ya presentó nota aunque esto lo hicimo como alumnos y no como Centro, ella dice que tienen que resolver los grandes pero nosotros estamos en el medio, somos los perjudicados,» explicó

Puntualizó además que «Nos pusieron muchas trabas, incluso nos dijeron que el Centro de Estudiantes no es legal. Dentro del colegio hicimos una sentada y la Directora nos dijo que debiamos comunicar lo que haremos y alli nos dijo que el Centro de Estudiantes no podia funcionar mas, no quería que reclamàramos. Tenemos el apoyo de los docentes que nos dan aliento porque hacemos valer nuestros derechos, lo que aprendemos en la escuela justamente», sostuvo.

Maria Beatriz Micheletti, Supervisora escolar, arribó al establecimiento y desde el auto incluso ordenó a los alumnos vayan al interior de la entidad- 4 representantes- para hablar con ella (luego dijo que está recientemente operada y no puede subir ni bajar escaleras). Se encontró con la negtaiva de los alumnos que protestaban y que apuntaron irían en compañía de un mayor únicamente a lo que la supervisora se negó.

En diálogo con FM El aire de Integración en forma posterior-y siempre junto a la Directora Sandra Machuca- dijo que «el derecho a clases está asegurado, la escuela está abierta,hay profesores que están dando clases, quienes se adhieren a la huelga tienen la libertad de hacerlo, por lo que no podemos hacer nada aquí. Pueden manifestarse, pero son menores y para esto deberían tener autorización de los padres, lo que no nos consta y están en la puerta del establecimiento con el uniforme».

También apuntó con la anuencia de Machuca que se les pidió normalización del Centro de Estudiantes, «en noviembre hicieron acto eleccionario pero no tenemos constancia de nada ni nosotros ni la Directora, pero se les dejó que funcionaran igual asi, esperando que esos papeles llegaran, pero cuando nos enteramos de que seguian asi, se les pidió cumplan con las leyes provinciales y nacionales que enmarcan esta actividad», indicaron.

Micheletti sostuvo también que «ellos deben presentar la documentación solicitada y hasta ahora no lo hicieron por lo que el Centro de Estudiantes no existe legalmente. Igualmente, no le prohibimos expresarse, queríamos que nos expliquen porque se quejaban de la Directora y han dicho van a hacerlo por escrito, asi que esperaremos esa instancia. Aqui el Consejo Gral de Educacion es el que tiene que resolver la queja de fondo sobre las clases», expresó.

(Foto: Marcelo Telez)

Padres y docentes apoyaron la protesta de los alumnos, e incluso algunos docentes cargaron contra la decisión de la Directora de no permitir ya la primera protesta hace 2 semanas. «Estamos sorprendidos por el coraje de nuestros alumnos solicitando tener clases normalmente», dijo una de las educadoras que acompañaba el reclamo.

Otra docente consultada mencionó que «Estamos orgullosos de nuestros alumnos que pacificamente solicitaron ser escuchados, poder seguir con su centro de Estudiantes que hace 2 semanas no le dejaron manifestarse. Sin embargo, mientras les servía para poder hacer rifas, juntar fondos para ayudar a las escuelas, si le dejaron funcionar. Les enseñamos a defender sus derechos y aqui lo pusieron en práctica, más allá de ciertas actitudes de directivos. El derecho a una educación buena y respaldada por nuestros dirigentes es lo que debe primar. Las evaluaciones van de la mano de las clases y de hacer valer los derechos», sostuvo otra docente de la institución.

Cabe destacar, que en su mayoría los alumnos actuantes ya tienen 16 años o casi, cuando es a esa edad justamente que ya pueden elegir a los gobernantes de la ciudad, la provincia y el país.

(Foto de portada: Marcelo Sand)