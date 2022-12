Agustín Da Silva entrenará en Salta y de ahí partirá al Sudamericano de Cross en Brasil

Agustín Da Silva cerró un excelente año en lo deportivo, con la convocatoria oficial de la CADA, para ser parte del equipo que representará al país en el Sudamericano de Cross Country, en Pocos de Caldas, Brasil, el 22 de enero. De cara a la primera competencia del venidero año, el atleta obereño viajó a Salta, para entrenar en la altura, en la localidad de Cachi.

«El 22 de enero tengo el Sudamericano de Cross, en Brasil. Así que me estoy yendo a Salta, para entrenar en la altura, durante 21 días. Después parto a Buenos Aires para viajar con el equipo nacional a Brasil. Estoy muy contento, porque voy por una buena preparación para dar, como siempre, lo mejor. En este caso a representar al país, es un sueño cumplido. Hay que seguir los sueños, sin bajar los brazos. Agradecido a todos los que me acompañan, mis sponsors de Oberá, al Ministerio de Deportes y al municipio obereño que me ayudaron siempre y en esta oportunidad para entrenar en Cachi, Salta» expresó el atleta que se enfoca para la nueva temporada deportiva.

En otro orden, la Confederación Argentina de Atletismo, CADA, incluyó en el calendario oficial de competencias del 2023, un Campeonato Nacional de Cross Country a realizarse en Oberá, el 8 de julio, en el marco de los festejos de un nuevo aniversario de la ciudad.