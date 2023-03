Ya habría 4 casos de dengue confirmados en Oberá

A partir del conocimiento de un caso de dengue de una mujer que hace algunos dias regresó de Paraguay pasando por Foz de Iguazú y que se encuentra internada en una Clinica privada de Oberá, también se conoció otros 3 casos positivos confirmados por Salud Pública.

«Nosotros no tenemos la confirmación de la clinica, no pude comunicarme con ellos por ese caso, igualmente ya recibí 3 casos de laboratorios positivos, el tema es que ya nos llega tarde la notificación y actuamos tarde,el trabajo de rastrillaje no se hace con el tiempo debido y la prevención para que otros no se contagien», sostuvo Paoa Cantini responsable epidemiológica de zona centro de salud.

Dijo además que «ya hemos pedido a las clinicas que denuncien con la ficha epidemiológica pero no tuvimos éxito, nos enteramos por terceros y eso no está bien, porque necesitamos la información en tiempo y forma para actuar rápido y trabajar en conjunto con la Municipalidad, activando el protocolo con agentes sanitarios que busquen otros casos febriles cerca y la Municipalidad erradicando los focos o posibles criaderos», explicó Cantini.

Recalcó que «pedimos a la gente que siga con la limpieza y los cuidados necesarios para evitar la proliferacion de mosquitos aedes aegypty, sobretodo luego de la lluvia, limpiando recipientes con agua».

Sobre los síntomas de dengue manifestó que «hay que tener en cuenta la fiebre intensa, dolores musculares, de cabeza, que son los síntomas principales, debe asistir al médico en esos casos, al Hospital salitas o clinicas para que se haga la ficha epidemiológica y se haga la muestra para saber si tiene que ser medicado, internado o solo reposo», precisó.