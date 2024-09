Ya están los semifinalistas del Clausura de Fútbol de la Liga Obereña

Se disputaron los cruces de Cuartos de Final del Torneo Clausura de la Liga Regional Obereña de Fútbol, tanto en Primera División como en Cuarta.

En Primera División, en el Juan Prats Ribas de Villa Svea, Racing venció a Atlético Oberá por 2 a 1. El local terminó con 9 jugadores.

Mientras tanto, en el Juan Areco, Ex Alumnos 185 fue contundente al vencer por 4 a 0 a Atlético Campo Viera.

En el Rodolfo Lobo fischer, AEMO no pudo de local y cayó 3 a 1 ante Independiente de Campo Viera.

En tanto, Olimpia/San Antonio derrotó a Atlético Iguazú por 1 a 0.

Las Semifinales, a partido y revancha, comenzarán así: Racing V. Svea vs. Olimpia/San Antonio e Independiente vs. Ex Alumnos 185.

Los Juveniles

Entre este sábado y domingo, se disputaron los partidos en Cuarta División, encuentros tan parejos que tuvieron que resolverse desde los doce pasos.

El sábado, Atlético Campo Viera recibió a Racing de Villa Svea, finalizando 2 a 2, y en los penales clasificó el juvenil del Tealero. Esa misma tarde, Atlético Iguazú y Atlético Oberá empataron 0 a 0, siendo el juvenil del Decano Obereño el que clasificó.

El domingo, en tanto, River de Villa Bonita y Olimpia/San Antonio también igualaron sin goles. En este caso, el equipo local consiguió su pasaje a la siguiente ronda. También como local clasificó el juvenil «Municipal», luego de igualar 0 a 0 con Ex Alumnos 185.

Las semis: Atlético Oberá vs. Atlético Campo Viera y River de Villa Bonita vs. AEMO.